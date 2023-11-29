مجلس الزرقاء يخصص 3 ملايين دينار لصيانة وإنشاء مراكز صحية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس طرح 4 عطاءات لصيانة وتوسعة المراكز الصحية في أبو الزيغان، والتطوير الحضري، والسخنة، والأزرق، وبدأ المقاول الذي رسا عليه العطاء العمل في هذه المراكز.

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وبين الخضري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المجلس خصص العام الحالي مليونا و550 ألف دينار لصيانة المراكز الصحية وتحسين واقعها وتطوير المستشفيات الحكومية وإدامة عملها ، وأزيد من نصف مليون دينار لشراء أجهزة طبية لمستشفيي الزرقاء الحكومي والأمير فيصل بالرصيفة.



وأكد حاجة عدد من المناطق لإنشاء مراكز صحية جديدة فيها ومنها: منطقة الزواهرة، وبيرين، والطافح، وجبل فيصل في الرصيفة ، لافتاً إلى أن النية تتجه لإنشاء مركز صحي في منطقة أم رمانة ،حيث أن المجلس خصص 200 ألف دينار على موازنة العامين الحالي والمقبل لهذا المشروع .



وأشار إلى ضرورة السير بإجراءات إنشاء مركز صحي في منطقة الزواهرة قرب سجن بيرين ، حيث رصد مجلس المحافظة مبلغ 220 ألف دينار على موازنة العامين الحالي والمقبل لهذه الغاية، متوقعا أن يخدم المركز ربع مليون مواطن.



ولفت إلى البدء بتشغيل مركز صحي جديد في منطقة البتراوي، بتكلفة قدرها مئة ألف دينار، آملاً أن يتم خلال العام المقبل إنشاء مراكز صحية جديدة في الطافح، وحي شببب، وجريبا، وجبل الأمير فيصل في الرصيفة .



وأوضح أن المجلس خصص مبلغ 200 ألف دينار لشراء قطع أراضي لإنشاء مزيد من المراكز الصحية، حيث تشهد المحافظة زيادة ملحوظة في عدد السكان ، مثلما خصص المجلس مبلغ 130 ألف دينار، على موازنة العام المقبل، لصيانة المراكز الصحية في مناطق : السخنة، وبيرين، ووادي الحجر، والحلابات، والظليل، وحي حمزة.



وثمن موافقة وزارة الصحة بإنشاء مركز صحي متطور وشامل في موقع مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم ، إذ أن المجلس خصص مبلغ 650 ألف دينار لهذه الغاية.