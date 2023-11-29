الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن شرطاً مقابل تمديد الهدنة

القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بريطانيا

كتائب القسام تعلن مقتل 3 صهاينة

رئيس لجنة المياه النيابية: الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق بالمياه

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

عاجل

القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

الأربعاء، 29-11-2023 05:19 م

مجلس الزرقاء يخصص 3 ملايين دينار لصيانة وإنشاء مراكز صحية

65362b417dc6e


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس طرح 4 عطاءات لصيانة وتوسعة المراكز الصحية في أبو الزيغان، والتطوير الحضري، والسخنة، والأزرق، وبدأ المقاول الذي رسا عليه العطاء العمل في هذه المراكز.

اضافة اعلان


وبين الخضري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المجلس خصص العام الحالي مليونا و550 ألف دينار لصيانة المراكز الصحية وتحسين واقعها وتطوير المستشفيات الحكومية وإدامة عملها ، وأزيد من نصف مليون دينار لشراء أجهزة طبية لمستشفيي الزرقاء الحكومي والأمير فيصل بالرصيفة.


وأكد حاجة عدد من المناطق لإنشاء مراكز صحية جديدة فيها ومنها: منطقة الزواهرة، وبيرين، والطافح، وجبل فيصل في الرصيفة ، لافتاً إلى أن النية تتجه لإنشاء مركز صحي في منطقة أم رمانة ،حيث أن المجلس خصص 200 ألف دينار على موازنة العامين الحالي والمقبل لهذا المشروع .


وأشار إلى ضرورة السير بإجراءات إنشاء مركز صحي في منطقة الزواهرة قرب سجن بيرين ، حيث رصد مجلس المحافظة مبلغ 220 ألف دينار على موازنة العامين الحالي والمقبل لهذه الغاية، متوقعا أن يخدم المركز ربع مليون مواطن.


ولفت إلى البدء بتشغيل مركز صحي جديد في منطقة البتراوي، بتكلفة قدرها مئة ألف دينار، آملاً أن يتم خلال العام المقبل إنشاء مراكز صحية جديدة في الطافح، وحي شببب، وجريبا، وجبل الأمير فيصل في الرصيفة .


وأوضح أن المجلس خصص مبلغ 200 ألف دينار لشراء قطع أراضي لإنشاء مزيد من المراكز الصحية، حيث تشهد المحافظة زيادة ملحوظة في عدد السكان ، مثلما خصص المجلس مبلغ 130 ألف دينار، على موازنة العام المقبل، لصيانة المراكز الصحية في مناطق : السخنة، وبيرين، ووادي الحجر، والحلابات، والظليل، وحي حمزة.


وثمن موافقة وزارة الصحة بإنشاء مركز صحي متطور وشامل في موقع مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم ، إذ أن المجلس خصص مبلغ 650 ألف دينار لهذه الغاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222085111264689476

2933 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي اليوم

6567524a028e5 (1)

الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب

1701269499972

السفير العضايلة: القضية الفلسطينية وجه الحقيقة التاريخية التي لا تتغير

1

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بريطانيا

2beb481e-6399-467b-8c6d-6e845b93a977

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

1120232710834165835302

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

أخبار متعلقة
4a1b0eb8-8jghjmpux4colfz8abcwnq

5.896 مليار دينار حجم التداول العقاري في 10 أشهر

1220228151334877622945

المركزي يوضح حول صرف سعر الدينار وأسعار الفائدة في الأردن

egypt-olives

توقع إنتاج 13958 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في الزرقاء

imgid511011

أشغال المفرق تباشر تنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة مجلس المحافظة

image - 2023-11-04T232610.874

الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد وحتى الأربعاء

tbl_articles_article_25093_555e65d3b1b-fb23-43c5-a131-b6b001508246

تجاوزت 1.5 مليون دينار.. "صيادلة الأردن" تواصل جمع التبرعات