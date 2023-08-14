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الإثنين، 14-08-2023 03:19 م

مجلس القضائي الشرعي يجري عدداً من التشكيلات القضائية - اسماء

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الوكيل الاخباري - أجرى مجلس القضائي الشرعي، تشكيلات قضائية، شملت إعارة ونقل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف.

وقرر المجلس إعارة فضيلة الشيخ الدكتور أشرف يحيى رشيد العمري القاضي في المحكمة العليا الشرعية ومدير المكتب الفني فيها، إلى جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من 1/9/2023، ونقل فضيلة الشيخ نواف عبدالسلام حماد البطوش القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية، عضواً في المحكمة العليا الشرعية اعتبارا من 13/8/2023، ونقل فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونة القاضي في محكمة استئناف إربد الشرعية، عضواً في المحكمة العليا الشرعية اعتبارا من 13/8/2023.

كما شمل القرار، نقل فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية، عضواً في المحكمة العليا الشرعية اعتبارا من 13/8/2023، ونقل فضيلة الشيخ محمد يوسف احمد عبابنة القاضي في محكمة استئناف إربد الشرعية عضواً في المحكمة العليا الشرعية اعتبارا من 13/8/2023، وتكليفه بإدارة المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية اعتباراً من تاريخ 1/9/2023.

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