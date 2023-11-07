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شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

الثلاثاء، 07-11-2023 12:50 م

مجلس النقباء يسلم رسالة احتجاج للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالأردن

العشرات-من-الشهداء-والجرحى-الاحتلال-الإسرائيلي-يرتكب-مجازر-جديدة-في


الوكيل الإخباري - سلم رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي رسالة احتجاج للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما أندرسون، عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي ولغاية الآن.

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وأكد مجلس النقباء خلال مسيرة تضامنية نظمتها النقابات أمس الاثنين، أن الاحتلال يرتكب عدوانه الهمجي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وتمادى بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأهداف المدنية من مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف، بالإضافة الى المساجد والكنائس.


وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، إلى مقر الأمم المتحدة في منطقة الشميساني، دعما للقطاع الصحي والوضع الإنساني في قطاع غزة والمطالبة بوقف العدوان على القطاع.


وأشاد الزعبي في كلمته أمام المشاركين، بالمقاومة في قطاع غزة والبطولات والتضحيات التي تقدمها وبالكوادر الصحية والطبية في القطاع على الدور الذي تقوم به في علاج الجرحى في أصعب الظروف في ظل استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات وسيارات الإسعاف.


وأثنى على دور المستشفى العسكري الميداني الأردني في غزة حيث يقوم بعلاج الجرحى في أصعب الظروف وفي ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات وسيارات الإسعاف.


وطالب هيئة الأمم المتحدة بفرض القانون الدولي على الاحتلال بسبب المجازر الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


 




 

 


 

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