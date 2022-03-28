الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 11:33 ص

مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل اللجنة العليا لمهرجان جرش

154-001143-jerash-festival-jordan-culture-arts-history_700x400


الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف العام على مهرجان جرش للثقافة والفنون، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: وزير السياحة والآثار، ووزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ووزير الشباب، وأمين عمان.

اضافة اعلان


كما ضمت اللجنة في عضويتها الوزير الأسبق عادل محمود بني محمد/ ممثلا عن المجتمع المحلي لمدينة جرش، وأمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش، ومدير مديرية الإعلام العسكري، ورئيس بلدية جرش الكبرى، ونقيب الفنانين الأردنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-to-make-a-vegetable-tray

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

1648471500902

افتتاح أعمال دورة السلامة والصحة المهنية للتعاونيات الزراعية

62419d69c83c0

مؤسّسة التدريب المهني تستحدث مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

uxgk3odx

السفير آل ثاني: توجيهات لرفع حجم الاستثمار القطري في الأردن

بب

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

1648467410704

وزارة الشباب تطلق مشروع نوادي البحث عن العمل

أخبار متعلقة
9e4dc2b8fbeb0a28786a4018cf65141c

الخصاونة: الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات تخفيفية لعودة السياحة العلاجية

0L5A0349

الخصاونة يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

WhatsApp Image 2022-02-27 at 4.25.36 PM

ورشة حوارية للإدارة المحلية والشؤون السياسية حول الانتخابات

5d09213e45d12c8d6f8b57a46b473d67

الخصاونة: الاقتصاد الأردني شهد تباطؤاً كبيراً في النمو.. و"الأردن دائماً يستحق الأفضل"

0L5A0349

الخصاونة: ملتزمون بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

image (10)

الإدارة المحلية: البلديات هي أساس التنمية