الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

إنشاء مراكز صحية جديدة بالأردن

الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون

التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة

مجلس الوزراء يقر نظام تعويض المتضرِّرين من حوادث السير

الخلايلة: قوانين "الاستثنائية" نوقشت بشكل مستفيض

مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني

خلال 35 ساعة.. 9 هزات أرضية تضرب مراكش في المغرب

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 10-09-2023 03:30 م

مجلس الوزراء يقر نظام تعويض المتضرِّرين من حوادث السير

1202330135927218696522


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبِّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها.

كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتِّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلِّقة به.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

s6qH7AuNcQLbpO4XOI4OAeoMzuGq30Ou9757LbuH

الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

1694353152301

التربية: نولي البيئة التعليمية الآمنة والصحية للطلبة كل اهتمامنا

920239184451945083495

بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون

56

مباحثات لإنهاء مشكلة إغلاق محال في سوق إربد المركزي

whatsapp_image_2023-09-10_at_3.22.54_pm_3

المستقلة للانتخاب وجهد ينفذان مشروعا لبناء قدرات العاملين مع الشباب

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

8202310124610693450410

مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لتنظيم صندوق الحج

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء