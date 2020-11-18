مجلس الوزراء يوافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 170 شركة ومكلّفا

الوكيل الاخباري -

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وافق مجلس الوزراء الأربعاء، على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 170 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء. وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للاتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق للأعوام 2020 - 2025، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلميّة والتعليميّة والنشاطات الطلابيّة.