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مجلس امناء جامعة آل البيت يحدد عدد الطلبة للعام الدراسي للجامعة للأعوام 2021 -2022

الخميس، 15-07-2021 11:20 م

مجلس امناء جامعة آل البيت يحدد عدد الطلبة للعام الدراسي للجامعة للأعوام 2021 -2022

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 الوكيل الاخباري - حدد مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد عدنان البخيت وبحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم وأعضاء المجلس عدد الطلبة لجامعة آل البيت للأعوام ( 2021 - 2022).اضافة اعلان


واطلع المجلس على خطة الجامعة لتسويق التخصصات الجديدة التي تم استحداثها كبرنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي وبرنامج الماجستير في هندسة العمارة وبرنامج الماجستير في تخصص علوم المعلومات الجغرافية وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة الاعمال التنفيذي وغيرها من البرامج التي تم استحدثها حديثا .

 




 

 


 

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