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الثلاثاء، 13-07-2021 07:45 ص

في يومه العاشر

نحو 163 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التوجيهي اليوم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتوجه الثلاثاء، 162995 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه العاشر من أصل 207283 مشتركا هم إجمالي المسجلين.

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ويتقدم للامتحان في جلسته الأولى التي تبدأ الساعة 10 صباحا، في مبحث الرياضيات والإنتاج النباتي والعلوم المهنية الخاصة، 162995مشتركا ومشتركة، من أصل 118606 من الطلبة النظاميين، و88677 من طلبة الدراسة الخاصة، بحسب وزارة التربية والتعليم. فيما سيتقدم للجلسة الثانية التي تبدأ الساعة 1 مساء، 368 طالبا في مبحث الرياضيات.


وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، الأحد، عن زيادة مدة امتحان مبحث الرياضيات للثانوية العامة (التوجيهي) ليكون ساعتين ونصف الساعة لكل ورقة".


وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب لمناقشة الملاحظات والشكاوى الواردة إليها بشأن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، "إذا تبين أن هناك حاجة للمزيد من الوقت خلال الامتحان سنمدد الوقت"، في رده على طلب رئيس اللجنة بلال المومني تمديد ورقة امتحان الرياضيات إلى 3 ساعات.


مقرر لجنة التعليم النيابية عطا إبداح، قال في وقت سابق  إن وزير التربية أبو قديس التقى واضعي أسئلة امتحان الرياضيات، وحصلت مراجعة كاملة للأسئلة في المبحث، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن الأسئلة ستكون ضمن المستوى المطلوب للطلبة.

 


 




 

 


 

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