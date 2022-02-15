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الثلاثاء، 15-02-2022 12:42 م

مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا يؤدي اليمين القانونية

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الوكيل الإخباري - أدى رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

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وكان مجلس الوزراء قرر تعيين الدكتور سليمان الفرجات رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وزياد السعيدات نائبا للرئيس والدكتورة مرام الفريحات عضوا متفرغا والمهندس سعد الرواجفة مفوضا والدكتور بلال خريسات مفوضا لإدارة المحمية.


ويأتي تعيين مجلس المفوضين سندا لأحكام المادة السادسة من قانون "السلطة" رقم 15 لسنة 2009 والتي تنص على أن يتولى إدارة السلطة والإشراف على شؤونها (مجلس مفوضين) يتألف من خمسة متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه، على أن يكون أحدهم مفوضا لإدارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد وتنهى خدمات أي منهم بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

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