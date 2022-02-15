مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا يؤدي اليمين القانونية

الوكيل الإخباري - أدى رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

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وكان مجلس الوزراء قرر تعيين الدكتور سليمان الفرجات رئيسا لمجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وزياد السعيدات نائبا للرئيس والدكتورة مرام الفريحات عضوا متفرغا والمهندس سعد الرواجفة مفوضا والدكتور بلال خريسات مفوضا لإدارة المحمية.