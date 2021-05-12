مجلس نقابة الصحفيين يدين بشدة قصف الاحتلال لمكتب قناة المملكة

الوكيل الاخباري - دان مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين بشدة قصف قوات الاحتلال بـ 3 صواريخ استطلاع لبرج الجوهرة الذي يضم مكتب قناة المملكة ووسائل اعلام اخرى وتدميره بالكامل.

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واشار المجلس خلال بيان اصدره اليوم ان تصاعد الاحتلال في استهداف المؤسسات الاعلامية والصحفيين هي محاولات فاشلة لإسكات الصحافة في فلسطين ومنعها من تغطية جرائمه اليومية بحق السكان كما انها تصب في اطار ارهاب الصحفيين وترويعهم لثنيهم عن القيام بواجبهم المهني.



واعرب المجلس عن قلقه الكبير ورفضه المطلق لإعاقة عمل الصحفيين تحت أي ظرف من الظروف مبينا إن ما يجري من اعتداءات منظمة بحق الصحفيين وهذا الحجم الكبير من الاعتداءات عليهم أثناء تغطيتهم للهبة الجماهيرية في المسجد الأقصى يؤكد إعاقة الاحتلال لعمل الطواقم الصحفية التي تنقل اعتداءات قوات الاحتلال بحق المدنيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك.



ودعا المجلس الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التحرك الجاد والعاجل من أجل ضمان الحماية للصحفيين واماكن عملهم في ظل استمرارية تعرضهم للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.



--(بترا)