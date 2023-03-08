مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة أعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس هندسة الحاسوب، وماجستير هندسة الحاسوب، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس هندسة الحاسوب -انترنت الأشياء، في جامعة اليرموك.



وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير ذكاء الأعمال في جامعة إربد الأهلية، وبكالوريوس الرياضيات، والعلوم الحياتية، والكيمياء، في جامعة جرش، ودبلوم متوسط الميديا الرقمية في كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.



كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الهندسة المدنية، والتصميم الداخلي، والإذاعة والتلفزيون، والأمن السيبراني، في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

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