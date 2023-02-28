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الثلاثاء، 28-02-2023 05:42 م

محافظة: نسعى إلى زيادة الالتحاق في التدريب المهني 5% سنويا

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، عزمي محافظة، الثلاثاء، إن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة نسبة الالتحاق في التدريب المهني والتقني بنسبة 5 في المئة سنويا.

وأضاف محافظة خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية مع الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، أنه يجب الوصول إلى نسبة التحاق في التدريب المهني 20 في المئة عام 2025 و30 بالمئة عام 2027.
 
وأوضح أن أبرز أولويات قطاع التعليم لسنة 2023، تتمثل في تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال/المرحلة الثانية، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال.

كما تتضمن الأولويات تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمال تطوير المناهج ورقمنتها، وتطوير التوجيهي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتطوير برنامج لتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي.

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