افتتاح فعاليات ملتقى الطلبة المتفوقين والموهوبين

الوكيل الاخباري - افتتحت مديرة إدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال أبو ردن، فعاليات ملتقى الطلبة المتفوقين والموهوبين، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وقالت الوزارة في بيان، إن الحفل الذي أقيم اليوم في حديقة اللويبدة جاء بمشاركة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وغرف الموهوبين والمتفوقين وأكاديمية المكفوفين.



واشتمل الاحتفال على فقرات متعددة ومتنوعة من اختراعات الطلبة المتميزة، ومواهب الرسم على الفخاريات والخط العربي وجداريات تراثية، إضافة إلى عرض مهارات رياضية والشطرنج والموسيقى ، وفقرات ثقافية تمثلت في إلقاء الشعر والخطابة والقراءة.

اضافة اعلان