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الثلاثاء، 28-02-2023 06:42 م

وزير التربية: الفاقد التعليمي تعمق بفعل جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الثلاثاء، إن هناك عدة أولويات في التعليم أهمها تنفيذ برامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال بشقيه الأول والثاني.

وأكد في تصريحات صحفية أن الفاقد التعليمي تعمق بفعل جائحة كورونا وتعطيل المدارس عن التعليم الوجاهي، وكذلك هناك عملية إكمال تطوير المناهج ورقمنتها بحيث تناسب التطور التكنولوجي واستخدام المنصات التعليمية في أوقات الأزمات، والاستعداد للتطور التعليمي الذي حصل في هذا المجال خاصة بفعل أزمة كورونا.

وشدد على أهمية إصلاح التوجيهي وتطوير استراتيجية وطنية للتقييم، وتدريب وتأهيل المعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة، والأهم إصلاح التعليم المهني.

ولفت إلى أنه بدءا من العام القادم سيصبح التعليم المهني والتقني على مدى 3 سنوات بدلا من سنتين أي سيتم توزيع الطلبة على التعليم الأكاديمي والمهني بعد الصف التاسع بدلا من الصف العاشر.

وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتدريب المهني والتقني بنسبة 5% سنويا، وصولا إلى 20% عام 2025 و30% عام 2027، وذلك لمواجهة تحدي البطالة بين صفوف الشباب، وفق المحافظة.

وعلى مستوى الجامعات قال محافظة إن هناك أولويتين هما إعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي والتطور المهني المستمر لاعضاء التدريس، وتطوير استراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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