هيئة الاعتماد يقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة أعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس هندسة الحاسوب – إنترنت الأشياء.



ووافق المجلس بجلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، على المجالات المعرفية ومخرجات التعلم لتخصص بكالوريوس الإسعاف والطوارئ، وأدرج المجلس الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

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كما أقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، وماجستير، إدارة الأعمال، ونظم معلومات إدارية، ومحاسبة، واقتصاديات المال والأعمال، في جامعة مؤتة، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير، ودكتوراة، الفقه وأصوله، وماجستير، القضاء الشرعي، ودكتوراة، القضاء والسياسة الشرعية، والمصارف الإسلامية، في الجامعة الأردنية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، أنظمة المعلومات الحاسوبية، وتكنولوجيا معلومات الأعمال، في الجامعة الأردنية/ فرع العقبة، وصيانة المصادر التراثية وإدارتها، وماجستير، إدارة المصادر التراثية، في جامعة اليرموك، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس صعوبات التعلم، وماجستير، تكنولوجيا التعليم، في الجامعة العربية المفتوحة، وبكالوريوس نظم معلومات إدارية، في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ومحاسبة وقانون الأعمال، في جامعة عمان العربية.



كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الإرشاد والتسويق الزراعي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير المحاسبة، في جامعة عجلون الوطنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الصحافة والإعلام الرقمي، وماجستير، الإعلام الرقمي، في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس اللغة العربية وآدابها، في جامعة الزيتونة الأردنية، وإنتاج نباتي ووقاية، وإنتاج حيواني ووقاية، وماجستير، التغير المناخي والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، في جامعة جرش، وبكالوريوس الصيدلة، وماجستير، العلوم الصيدلانية، في جامعة فيلادلفيا.



واعتمد المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس هندسة الإطفاء والسلامة، وإدارة الكوارث والأزمات، وماجستير، وإدارة الكوارث والأزمات، وبكالوريوس الإسعاف الطبي والطوارئ، في جامعة البلقاء التطبيقية / أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية.



كما وافق المجلس، على استـمرارية الاعتماد الخاص للتـخصصات، دبلوم متوسط، القبالة، والتخدير والإنعاش، والمراقـبـة الصحية، والتعقيم، وتكنـولوجيا الأشعة، والسجـل الطـبي، والقبالة، والتخدير والإنعاش، والمراقـبـة الصحية، والتعقيم، وتكنـولوجيا الأشعة، والسجـل الطـبي، وفـي كـلـية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.



واقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط الإرشاد وتمكين الأسرة، فـي كلية المجتمع الإسلامي، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في كلية الزرقاء التقنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط صناعة الأفلام الرقمية، وفنون الرسوم المتحركة، وفنون الطهي، ومختبرات الأسنان، وفحص البصر وتجهيز النظارات، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، والتكييف والتبريد، والصيانة الكهروميكانيكية، والتجميل، والميديا الرقمية، وفنون إنتاج الصوت، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/عمان.



كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، التقنيات اللوجستية وسلسلة الإمداد، وهندسة صناعة السيارات، والعمارة الداخلية والديكور، وتقنيات صناعة الأسنان، وإدارة الفنادق والمطاعم والفعاليات، والميديا الرقمية، وإدارة فنون الطهي، وفنون إنتاج الصوت، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/عمان، ودبلوم متوسط، التصميم الجرافيكي، في كلية توليدو الأهلية.