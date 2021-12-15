الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 05:19 م

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، الدكتور مهند مبيضين، اليوم الأربعاء، مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، والسفير العماني هلال المعمري، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية في مجال التوثيق بين البلدين الشقيقين.

واستعرض مبيضين، بحضور وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام صخر دودين، إنجازات المركز وتطلعاته، والمخطوطات التاريخية والإرث الوطني الأردني والهاشمي . 

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