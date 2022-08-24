مجموعة الوكيل تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها وتدعي تقديم جوائز

الوكيل الإخباري –

تحذر مجموعة الوكيل للإعلام متابعيها الكرام من صفحات مزورة تنتحل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة اسم "الوكيل" او صور شبيهة بشعار مجموعة الوكيل ، وتؤكد ان هذه الصفحات باختلاف منشوراتها او نشاطاتها لا ترتبط بمجموعة الوكيل للإعلام ابداً .

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وتؤكد "الوكيل للإعلام" أن صفحاتها الرسمية والممهورة بشعار توثيق فيسبوك الأزرق هي فقط الصفحات الرسمية الخاصة بالمجموعة والتي تضم : صفحة الاعلامي محمد الوكيل ، وصفحة موقع الوكيل الاخباري ، وموقع ملاعب الرياضي ، هي ذات الصفحات التي حازت على ملايين المتابعين في الاردن والعالم لما تتمتع به من مصداقية في نقل الاخبار اكتسبتها من ثقة القُراء .



وتدعو مجموعة الوكيل للإعلام جميع متابعيها حول العالم الى عدم الانسياق خلف حملات ترويجية او مسابقات ، او ادعاءات بالحصول على جوائز مادية وعينية تزعم ارتباطها باسم الوكيل ، مؤكدين في ذات الوقت أن المجموعة قامت وعلى مدار الشهور الماضية بإبلاغ وحدة الجرائم الالكترونية عن صفحات تنتحل اسم "الوكيل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم ذلك بإبتزاز المتابعين من خلال الكذب والتزوير بانتظار اتخاذ الإجراءات الامنية اللازمة بحق هؤلاء المنتحلين .



وتعيد مجموعة الوكيل للإعلام شكرها الدائم لمتابعيها الدائمين عبر "الوكيل الإخباري" ، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذين استطعنا من خلال ثقتهم ومتابعتهم للأخبار الرسمية والموثوقة ، والتغطيات الصحفية والحصرية أن نحافظ وعلى مدار سنوات على المرتبة الاولى لأكثر المواقع الاخبارية انتشاراً ومتابعة على مستوى الأردن ، وأكبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 8 ملايين متابع .

