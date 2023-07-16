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الأحد، 16-07-2023 01:24 م

فرصة استثمارية لإنشاء مركز للإنتاج الفني والإعلامي بالعقبة

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الوكيل الإخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن"، مشروع "مركز العقبة للإنتاج الفني والإعلامي" في مدينة العقبة.

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ويتضمن المشروع المساعدة في إنشاء مركز للإنتاج الفني والإعلامي، من خلال المشاركة في تصميم مرافق الإنتاج وتجهيز وتأثيث الاستوديوهات والمرافق الأخرى، وتوظيف فريق لإدارة وتسويق وتشغيل المرافق وتغطية نفقات التشغيل.


وبحسب المنصة، فإن شركة تطوير العقبة تهدف إلى إنشاء مركز متكامل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وغيره من المرافق الإبداعية، التي ستخدم عددا كبيرا من فرق الإنتاج متعددة الجنسيات بشكل أفضل، وستعمل على تصوير أعمالها الفنية في منطقة المثلث الذهبي (العقبة، والبتراء ومنطقه رم).


ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع تطوير وتشغيل مركز إعلامي شامل، بما في ذلك مركز للعمليات، واستوديو متعدد الأغراض، ومنطقة تصوير خارجية حديثة، ومرافق ما بعد الإنتاج على أعلى مستوى، بمساحة إجمالية تبلغ 116 ألف متر مربع.


ومن المتوقع أن يشمل المشروع أربعة مستودعات كبيرة، و20 مكتب دوبلكس، ومواقف كبيرة لاصطفاف السيارات، ومناطق تصوير خارجية، بمساحة 60 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مرافق إقامة ومعهد تدريب مهني.


ويقع المشروع في موقع استراتيجي في الطرف الشمالي من العقبة، على بعد 6 كيلومترات فقط من مطار الملك حسين الدولي، و4 كيلومترات من وسط مدينة العقبة، و35 كيلومتراً إلى قلب وادي رم.

 




 

 


 

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