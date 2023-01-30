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الإثنين، 30-01-2023 08:35 م

محاضرة بالأغوار الشمالية حول مخاطر المخدرات على المجتمع

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الوكيل الاخباري - نظم معهد تدريب مهني المشارع، بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، محاضرة توعوية حول مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع وسبل محاربتها، بمشاركة طلبة من المعهد.

وتحدث النقيب خالد الشلول من الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد، عن مخاطر المخدرات وأنواعها والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها ومنها رفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.

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