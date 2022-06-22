محاضرة بالزرقاء عن الإسعافات الأولية لربات البيوت

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الهاشمية الثقافي بالتشارك مع جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية محاضرة بعنوان " الإسعافات الأولية لربات البيوت" ، بحضور عضو مجلس محافظة الزرقاء حمزة الزيود ورئيس منتدى الهاشمية خالد الزيود .



وتحدث محاضرون من مديرية الدفاع المدني في الزرقاء عن الاسعافات الأولية ودور السيدات في البيوت في تقديم الاسعافات الأولية والتعامل مع الحوادث التي قد تقع في المنازل مثل الحرائق وكيفية التعامل معها بسرعة وسبل الوقاية من وقوع الحرائق .

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