الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بالكرك

البرلمان العربي : المباحثات الأردنية المصرية السعودية صمام أمان

وزارة الاوقاف توجه دعوة الى الحجاج الأردنيين

انطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات المتوسطية بالجامعة الأردنية

مذكرة بين آل البيت وبلدية أم الجمال لدعم موقعها السياحي باليونسكو

لقاء يبحث خطط الاستفادة من الطاقة المتجددة بعجلون

انطلاق الأيام الثقافية الجزائرية بإربد

تركيا والسعودية تتفقان على تعميق التعاون في كافة المجالات

محاضرة بالزرقاء عن الإسعافات الأولية لربات البيوت

اصابات بحادث سير حافلة عمومية بإربد

الأربعاء، 22-06-2022 10:06 م

محاضرة بالزرقاء عن الإسعافات الأولية لربات البيوت

6202221172653885075688


الوكيل الاخباري - نظم منتدى الهاشمية الثقافي بالتشارك مع جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية محاضرة بعنوان " الإسعافات الأولية لربات البيوت" ، بحضور عضو مجلس محافظة الزرقاء حمزة الزيود ورئيس منتدى الهاشمية خالد الزيود .

وتحدث محاضرون من مديرية الدفاع المدني في الزرقاء عن الاسعافات الأولية ودور السيدات في البيوت في تقديم الاسعافات الأولية والتعامل مع الحوادث التي قد تقع في المنازل مثل الحرائق وكيفية التعامل معها بسرعة وسبل الوقاية من وقوع الحرائق .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202215172919363774226

دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بالكرك

6202221123236263315127

وزارة الاوقاف توجه دعوة الى الحجاج الأردنيين

1

انطلاق المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات المتوسطية بالجامعة الأردنية

1

مذكرة بين آل البيت وبلدية أم الجمال لدعم موقعها السياحي باليونسكو

6202222152940610647360

لقاء يبحث خطط الاستفادة من الطاقة المتجددة بعجلون

7

انطلاق الأيام الثقافية الجزائرية بإربد

أخبار متعلقة
d

محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

w

وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا يطلع على خدمات وزارة التنمية

420222813352490830320

مناظرة حول قانون الأحزاب والانتخابات في مادبا

620221215285858264918

بحث سبل التعاون الأكاديمي بين العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الليبية

6202211173359167109194

ندوة أدبية في الطفيلة حول رواية المهطوان للروائي الرواشدة

5202223113535834494520

التنمية : 1586 طفلًا متسولًا خلال العام الحالي