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الخميس، 04-01-2024 07:34 م

محاضرة توعوية في "إربد الأهلية" عن آفة المخدرات ومخاطر الإدمان

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، محاضرة توعوية عن آفة المخدرات ومخاطر إدمانها، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة، وأعضاء في الهيئة التدريسية .

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وتحدث مساعد رئيس قسم مكافحة المخدرات بمحافظة إربد النقيب ماجد الحمايدة، خلال المحاضرة، عن مخاطر آفة المخدرات والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي.

 

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