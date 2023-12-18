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الإثنين، 18-12-2023 08:21 م

ندوة في اربد الجامعية حول تعزيز التبرع بالأعضاء

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية اربد الجامعية، بالتعاون مع قسم العلوم الصحية، اليوم الاثنين، ندوة حول تعزيز التبرع بالأعضاء تحت عنوان " من الآلام تولد الحياة " .

واكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، خلال افتتاح الندوة، أهمية تعزيز فكرة التبرع بالأعضاء وتعميقها في المجتمع بما يحقق التكافل بين المواطنين لتخفيف معاناة من هم بحاجة إلى أعضاء.

ودعا إلى أهمية توعية وتشجيع أفراد المجتمع وذوي المتوفين للتبرع بالأعضاء، لإنقاذ حياة إنسان آخر، ومنح الأمل في مستقبل أفضل .

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