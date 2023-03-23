محاضرة توعوية في الجامعة الهاشمية حول مخاطر المخدرات والإدمان

الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم الصيدلانية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية اليوم الخميس، محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات والإدمان، والتي قدمها رئيس قسم الإعلام في مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان أنس الطنطاوي .



وتابع المحاضرة، نائب رئيس الجامعة الهاشمية لشؤون الكليات العلمية خالد أبو التين، وعميد كلية العلوم الصيدلانية الدكتورة سجى حامد، وعميد شؤون الطلبة الدكتور صادق الشديفات، وعدد من الأكاديميين وطلبة الجامعة.

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