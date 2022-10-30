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الأحد، 30-10-2022 11:28 ص

محاضرة عن تطور وأهمية مهنة الطب البيطري

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الوكيل الإخباري - دعا نقيب الأطباء البيطريين الدكتور أحمد الدحيات في محاضرة في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بعنوان "تطور وأهمية مهنة الطب البيطري في المملكة"، إلى زيادة الوعي المجتمعي وتحديث التشريعات المتعلقة بمهنة الطب البيطري لمواكبة المستجدات والنهوض بهذه المهنة.

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وقال الدحيات إن أبرز التحديات التي تواجه مهنة الطب البيطري، عدم وجود مجلس طبي بيطري، وغياب برامج الإقامة والاختصاص الإكلينيكية، وعزوف الأطباء عن الانتساب للنقابة، وضعف المخصصات المرصودة للخدمات البيطرية، وعدم استقلالية الخدمات البيطرية فنيا وماليا وإداريا.


وبين أهمية الطبيب البيطري ودوره الحيوي في حماية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل إليه من الحيوان، والرقابة على الغذاء في الأسواق ومؤسسات الغذاء في جميع محافظات المملكة، وتأمين الغذاء الصحي والسليم للمواطن.


وأشار إلى أن النقابة عضو في المجلس الزراعي الأعلى، واللجنة الفنية لتسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية، واللجنة التوجيهية لمشروع "تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الأحيائية"، واللجنة الوطنية لمواجهة الجراثيم المقاومة للمضادات، واللجنة العليا للرقابة على الغذاء، واللجنة الفنية لدراسة واقع واحتياجات المسالخ، ولجنة ترخيص المختبرات البيطرية الخاصة، واللجنة الفنية الدائمة للشؤون الصحية وسلامة الغذاء، ولجنة العناية بالحيوان واستخدامه في البحث العلمي.

 




 

 


 

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