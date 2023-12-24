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الأحد، 24-12-2023 12:52 م

محاضرة في اتحاد الكتاب حول العدوان الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، الدكتور أمين المشاقبة، في محاضرة ألقاها مساء أمس السبت في اتحاد الكتاب الأردنيين، بعنوان "غزة إلى أين؟"، أن العدوان البربري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة لم يحقق هدفا استراتيجيا واحدا.

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وشبه المشاقبة المقاومة الفلسطينية بـ"طائر الفنيق" الذي يقوم من تحت الرماد، في دلالة على عدم تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على المقاومة في محاولاته الخمس التي بدأت منذ عام 2006.


وقال إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن ثلاثة أهداف لتحقيقها من وراء حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة، وهي القضاء على المقاومة، وإيقاف التهديد الأمني، وعودة الأسرى، ولم يحقق أيا من أهدافه المعلنة أو حتى غير المعلنة".


ولفت إلى أن طبيعة الجيش الإسرائيلي، استيطانية عدوانية همجية قائمة على سفك الدم، وإضرام النيران، وارتكاب المجازر، والسعي لتهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية قضيته، في محاولة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى.


وبين المشاقبة في المحاضرة التي أدارها رئيس اتحاد الكتاب الشاعر عليان العدوان، أن فكرة المقاومة متجذرة لدى الشعب الفلسطيني الذي لديه هوية وطنية مرتبطة بجغرافيا المكان، مؤكدا أن الفلسطينيين سيبقون ملتصقين بأرضهم، وأن المقاومة ستبقى مهما آلت إليه نتائج الحرب الحالية".

 




 

 


 

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