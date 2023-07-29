محاضرة في جامعة الزرقاء عن مهام وواجبات المركز الوطني لإدارة الأزمات

الوكيل الاخباري - ألقى نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، اليوم السبت، محاضرة في كلية الإعلام بحامعة الزرقاء حول مهام ووظائف المركز في مواجهة الأزمات.



وأكد الزعبي ،خلال المحاضرة التي أدارها رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عثمان الطاهات، أن المركز يؤدي دورا مهما في تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لتمكينها من مواجهة الكوارث والأزمات على المستوى الوطني بأشكالها المختلفة من خلال التكيف الاستراتيجي للوصول الى بيئة وطنية آمنة ومستقرة .



ودعا الزعبي الى زيادة الاتصال الأفقي بين مؤسسات الدولة الأردنية لزيادة التنسيق والتعاون بينهما ما يسهم في زيادة استعداد تلك المؤسسات لمواجهة أسباب الأزمات ونتائجها .

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