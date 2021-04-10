السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محافظة: حظر الجمعة لم يقدم أي نتيجة واضحة على الوضع الوبائي

مركز الازمات ينشر آخر التحديثات المتعلّقة بالحملة الوطنية للتطعيم

ولي عهد أبو ظبي يغرد للأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفرجات والهميسات

قطر: ارتفاع الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

خطة تطعيم متكاملة لعقبة خالية من كورونا

الهواري : نعمل على توفير كميات إضافية من المطاعيم

وزير الزراعة يتفقد بورصة الزهور

وزير العدل : تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

الصحة: علاجات مرضى الضغط والأدوية البديلة متوفرة

السبت، 10-04-2021 10:05 م

محافظة: حظر الجمعة لم يقدم أي نتيجة واضحة على الوضع الوبائي

420218105936849450841


الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الوضع الوبائي في الأردن يستمر بالانخفاض.
اضافة اعلان

وحول حظر الجمعة قال محافظة إنه لا يمكن أن يكون ليوم واحد في الأسبوع أثر على الوضع الوبائي في الأردن، لافتا الى أن حظر الجمعة لم يؤدي أي نتيجة واضحة على الوضع الوبائي، وان ما حدث هو زيادة اعداد الاصابات في البداية ومن ثم انخفاضها وهذا هو سلوك الأوبئة.

وقال محافظة إنه يؤيد تمديد ساعات حركة المواطنين لانها تقلل من الازدحامات وبالتالي تقلل من انتشار كورونا في الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202110112931472712421

مركز الازمات ينشر آخر التحديثات المتعلّقة بالحملة الوطنية للتطعيم

11

ولي عهد أبو ظبي يغرد للأردن

420218162818116834701

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفرجات والهميسات

مدينة_إربد

دورة في إربد عن تنمية المهارات الشخصية

420217125250987326880

خطة تطعيم متكاملة لعقبة خالية من كورونا

420212141710133029080

الهواري : نعمل على توفير كميات إضافية من المطاعيم

أخبار متعلقة
3202126204138809650012

الفراية يعين بدوان مديراً لمكتب وزير الصحة

Instagram-gets-hacked

الجرائم الالكترونية : نحذر من سرقة حسابات انستغرام بطرق احتيالية

2

العجارمة يدعو إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

sss

الحمود: من لا تتوفر لديه الإرادة فليتنحى

2202025101314692191904

ضبط 650 الف حبة مخدرة لحظة دخولها الى المملكة - صورة