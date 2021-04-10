محافظة: حظر الجمعة لم يقدم أي نتيجة واضحة على الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال الوزير الأسبق عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الوضع الوبائي في الأردن يستمر بالانخفاض.وحول حظر الجمعة قال محافظة إنه لا يمكن أن يكون ليوم واحد في الأسبوع أثر على الوضع الوبائي في الأردن، لافتا الى أن حظر الجمعة لم يؤدي أي نتيجة واضحة على الوضع الوبائي، وان ما حدث هو زيادة اعداد الاصابات في البداية ومن ثم انخفاضها وهذا هو سلوك الأوبئة.وقال محافظة إنه يؤيد تمديد ساعات حركة المواطنين لانها تقلل من الازدحامات وبالتالي تقلل من انتشار كورونا في الأردن.