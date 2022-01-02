الأحد 02-01-2022
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الأحد، 02-01-2022 02:36 م

محافظ إربد : لا تهاون في متابعة تنفيذ أمر الدفاع 35

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد مخالفي أمر الدفاع 35 من قبل الأفراد والمنشآت 76 مخالفة منذ بدء سريانه يوم أمس السبت.

وقال محافظ إربد، رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المخالفات توزعت على عدم وجود سند الأخضر للأفراد والمنشآت، وعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وبين أنه جرى اغلاق 24 منشأة تجارية لعدم ابرازها سند الأخضر، بالإضافة إلى مخالفة 52 شخصا ومنشأة لعدم الالتزام بتطبيق اوامر الدفاع المتصلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وأكد أنه لا تهاون في متابعة تنفيذ امر الدفاع 35، وأن فرق الرقابة الميدانية وعددها 18 فريقا تعمل على مدار الساعة للتحقق والتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة بموجبه . 

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