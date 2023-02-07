الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

الثلاثاء، 07-02-2023 01:28 م

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

file


الوكيل الإخباري- تعاملت فرق الدوائر المعنية في محافظة البلقاء مع حوادث انهيارات للاتربة في منطقة دير علا ، بالإضافة إلى فتح طريق البكالوريا في مدينة الفحيص بسبب تراكم الثلوج.

اضافة اعلان


ودعا محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود المواطنين إلى الحذر عند استخدام هذه الطريق، مبينا أن جميع الطرق الرئيسة والفرعية في محافظة البلقاء سالكة ، ولا يوجد أية اغلاقات.


وقال إن جميع الفرق والآليات حاضرة في الميدان للتعامل مع المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المملكة مساء أمس الاثنين لافتا إلى وضع آليات داخل مستشفى السلط الجديد لفتح الطرق المؤدية إلى المستشفى إذا اقتضت الحاجة.


وحذر أبو قاعود المواطنين من الخروج إلا للضرورة، مطالبا بمتابعة النشرات الجوية حفاظا على سلامتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
18

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

Aftovaxpur

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

بلدية الرمثا.-(أرشيفية)

بلدية الرمثا تتعامل مع تشقق في شارع رئيس

main_image5dcfc7c3aaaba

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

rosGkfKam1HZ6IIVLCFELEFru3HSmVwAyVyyNYtx

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

6 (1)

الديوان الملكي: نجدد العهد بأن نظل على نهج الهاشميين سائرين

أخبار متعلقة
220233175031206011121

شاهد بالفيديو - تراكمات ثلجية تشهدها مناطق في المملكة فجر اليوم

220236122744668699458

بدء تساقط الثلوج على العاصمة عمان - فيديو

وووووووووو

الأرصاد تكشف مناطق في المملكة شهدت تساقط للثلوج - اسماء

WhatsApp-Image-2021-11-28-at-6.32.45-PM

3 وفيات بحادث تصادم في المفرق و7 اصابات بتدهور تريلا على نزول صافوط

000

إصابتان بحادث بين 4 مركبات على طريق البلقاء - صافوط

0553c96e-b58e-4153-a71e-630de72a9ee9 (1)

الأمن : مداهمة 6 وافدين استخدموا منزلهم لتخزين المخدرات