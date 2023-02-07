محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

الوكيل الإخباري- تعاملت فرق الدوائر المعنية في محافظة البلقاء مع حوادث انهيارات للاتربة في منطقة دير علا ، بالإضافة إلى فتح طريق البكالوريا في مدينة الفحيص بسبب تراكم الثلوج.

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ودعا محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود المواطنين إلى الحذر عند استخدام هذه الطريق، مبينا أن جميع الطرق الرئيسة والفرعية في محافظة البلقاء سالكة ، ولا يوجد أية اغلاقات.



وقال إن جميع الفرق والآليات حاضرة في الميدان للتعامل مع المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المملكة مساء أمس الاثنين لافتا إلى وضع آليات داخل مستشفى السلط الجديد لفتح الطرق المؤدية إلى المستشفى إذا اقتضت الحاجة.



وحذر أبو قاعود المواطنين من الخروج إلا للضرورة، مطالبا بمتابعة النشرات الجوية حفاظا على سلامتهم.