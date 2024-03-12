محافظ الزرقاء يتفقد الاسواق الشعبية

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

تفقد محافظ الزرقاء حسن الجبور اليوم الاسواق التجارية وبعض محال الخضار واللحوم والمخابز للتأكد من توفر كافة المواد التموينية وعدم وجود أية نقوصات في المؤسسات الاستهلاكية المدنية.واستمع الجبور لملاحظات التجار والمواطنين حول توفر السلع، مع التاكيد على ضرورة التقيد بالاسعار وعدم رفعها باستغلال شهر رمضان المبارك، محذرا ان اية مخالفات تتعلق برفع الاسعار سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفين.وقال الجبور خلال لقاءه عدد من المواطنين والتجار، ان شهر رمضان المبارك هو شهر خير ورحمة وان المطلوب في هذا الشهر ان يتكاتف الجميع مع بعضهم البعض، وان يشعر الغني مع الفقير.من جهة اخرى تفقد محافظ الزرقاء ايضا بعض الخيم الرمضانية التي ستقام في الزرقاء ، واطلع على التجهيزات التي تم اعدادها، مثمنا لهم الدور الانساني والاجتماعي والشعور بالمسؤولية مع ابناء المجتمع المحلي