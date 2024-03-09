وزارة الزراعة: فائض في الثوم بالسوق المحلي والكيلو يباع بين 1-1.5 دينارا

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن هناك فائض في كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية والمتوفرة في الأسواق المحلية.

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وأضاف أن الاحتياج المحلي اليومي يبلغ ١٧ طن والوارد اليومي من محصول الثوم يصل الى ٥٩ طن والذي عملت عليه الوزارة بشكل تراكمي وصولا الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج.

وأشار الى أن موعد حصاد المنتج الأردني هو الأول والأسبق قياسا بدول العالم، وفي ظل دعم الوزارة وتوجيه المزارعين لتغيير النمط الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياجات المحلية من محاصيل العجز حيث تجاوزت المساحة المزروعة من الثوم ١١ ألف دونم ويتوقع أن يصل الإنتاج من ١٥ إلى ٢٠ الف طن وهو ما يزيد عن الاستهلاك المحلي ويوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من التصدير ومدخلات الإنتاج وعمليات التصنيع الغذائي .



وقال إن كل ما يدور عبر بعض وسائل الإعلام يجانب الحقيقة لأنه يعتمد على تصريحات وليس تقدير ميداني للكميات والأسعار .



وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التوجه إلى المنتج المحلي من الثوم المحلي الأخضر والذي يباع الآن في الأسواق المركزية بأقل من دينار للكيلو ودينار نصف للكيلو في أسواق التجزئة وان تشجيع هذا المنتج ينعكس على المزارع المحلي والاقتصاد الوطني خاصة أن القيمة المضافة من هذه الزراعة تنعكس محليا من العمالة والطاقة ومدخلات الإنتاج والوزارة مستمرة في حماية هذا المنتج وذلك وفق دراسات ومسوحات وخطة تؤكد وجود فائض في الإنتاج سيحقق من خلال التخزين وفرة في المنتج.