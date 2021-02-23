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الثلاثاء، 23-02-2021 08:51 م

محافظ العاصمة: خطط جاهزة لحظر التجول وعزل المناطق خلال ساعتين

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 الوكيل الاخباري - أكد محافظ العاصمة سعد شهاب أن هناك توجيهات من وزير الداخلية لتشديد الرقابة داخل محافظة العاصمة وتم تشكيل لجان للرقابة على المحجورين منزلياً ولجان تفتيش على المقاهي والمنشآت الاقتصادية.
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وقال خلال مقابلة مع قناة المملكة الثلاثاء، إن أي شخص غير ملتزم بالعزل المنزلي يتم القبض عليه وتحويله للمستشفى الميداني ثم إلى القضاء.

وأضاف أنه يتم اتخاذ اجراءات بحق كل مقهى يقدم الأرجيلة بحيث يتم اغلاقه فورا.

وبين أن هناك خطط جاهزة ومعدة مسبقا للحظر وعزل المناطق خلال ساعتين بأقصى تقدير، في حال طلب ذلك.

 




 

 


 

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