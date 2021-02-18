محافظ الزرقاء: الظروف الجوية السائدة تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات

الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، ان هطول الأمطار في محافظة الزرقاء ادى لانقطاع التيار الكهربائي لفترات، وتم معالجتها بأقصى سرعة .

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واشار الى انه حصل انقطاعات للتيار الكهربائي نتيجة الرياح الشديدة في بيرين والظليل والحلابات وقصبة الزرقاء، وتم معالجتها من خلال الفرق الفنية المنتشرة في مختلف المناطق .



وأضاف عساف أن المحافظة وبالتنسيق مع الحكام الاداريين والبلديات عملت وباستخدام آليات البلدية على فتح الطرق في جميع المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج، مشيرا الى ان جميع الطرق في المحافظة سالكة .

المصدر - بترا



