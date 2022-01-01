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السبت، 01-01-2022 12:37 م

محافظ العاصمة يعلّق على التجمهر خلال رأس السنة في "البوليفارد"

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الوكيل الإخباري - علّق محافظ العاصمة عمّان ياسر العدوان، على الفيديوهات التي انتشرت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن تجمهر المواطنين في الشارع المحاذي لمول "بوليفارد العبدلي" ليلة رأس السنة.

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وقال العدوان لـ "الوكيل الإخباري" إن الشارع في "البوليفارد" مكان عام مفتوح، ولم تجري فيه اي احتفالات، وأن اي مواطن يستطيع المشي في الشوارع الخارجية للمول دون إجراءات على تطبيق سند لأنه شارع مفتوح.


وأوضح أنه تم تسجيل بعض المخالفات والتجاوزات على بعض الأشخاص خلال الاحتفالات التي أقيمت في عمّان أمس الجمعة، منوهاً إلى أن جلها بسيط وتم التعامل معها بشكل إداري واتخاذ الاجراء القانوني.


وأكد على ان الالتزام بشكل عام كان جيداً من حيث إجراءات التباعد في القاعات التي أقيمت فيها الحفلات، وإجراءات الرقابة على تطبيق سند. 

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