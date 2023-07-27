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الخميس، 27-07-2023 10:35 م

محافظ الكرك يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في المزار الجنوبي

كرك


الوكيل الإخباري - تفقد محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم اليوم الخميس الخدمات المقدمة للمواطنين في المزار الجنوبي وسبل الارتقاء بها.

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وبحث أبو الغنم خلال اللقاء مع متصرف اللواء فواز الخريشا، ورئيس البلدية إبراهيم النوايسة، ومدير المياه المهندس محمد الطراونة الفرص والتحديات التي تواجه أبناء المنطقة وطرق حلها.


وتحدث الخريشا عن العلاقة التشاركية مع البلديات ومع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم رئيس البلدية النوايسة إيجازاً عن الأعمال التي تقوم بها البلدية من تعبيد للعدد من الشوارع واستبدال وحدات الإنارة في جميع مناطق البلدية.


وأكد أبو الغنم ضرورة معالجة شكاوى المواطنين من نقص المياه والعمل على حلها بأسرع وقت، وضرورة توخي العدالة في توزيع أدوار المياه على المناطق وضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين مؤكداً على تعاون جميع الحكام الإداريين لتفادي المشاكل المتعلقة وبما يضمن وصول المياه منازل المواطنين حسب الدور المخصص لكل منطقة ولن يكون هناك تهاون مع المقصرين بواجباتهم الوظيفية.


وفي ذات السياق، قام أبو الغنم بزيارة إلى مديرية قضاء مؤاب يرافقه متصرف اللواء، ورئيس مركز أمن المزار الجنوبي، والتقى مدير القضاء عدنان العضايلة، بحضور رئيس بلدية مؤاب الجديدة المهندس أحمد إمهيدي الطراونة.


كما اكد المحافظ ضرورة توجه البلديات إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة إيرادات البلديات.
وفي نهاية الزيارة قام المحافظ يرافقه متصرف اللواء، ومدير قضاء مؤاب، ورئيس مركز أمن المزار الجنوبي بزيارة إلى مصنع مؤاب للألبسة الجاهزة، والتقى إدارة المصنع، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي للتواصل مع المستثمرين والعمل على حل الصعوبات التي تواجههم.


من جانبها، أشادت الدكتورة لانا المبيضين من إدارة مصنع الملابس بجهود وتعاون الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية مع إدارة المصنع، مشيرة إلى أن جميع أنتاج المصنع يتم تصديره إلى الولايات المتحدة الأميركية.

 




 

 


 

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