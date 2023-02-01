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الأربعاء، 01-02-2023 11:35 م

محافظ الكرك يرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أعلن محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز اليوم الأربعاء رفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي في جميع ألوية المحافظة.

وقال الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جميع الدوائر المعنية في المحافظة على جاهزية تامة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، مشيرًا إلى إعداد خطة طوارئ متكاملة من خلال التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة تضمنت تنظيف مجاري السيول والأودية والعبَّارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

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