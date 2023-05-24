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الأربعاء، 24-05-2023 10:36 م

محافظ المفرق يتفقد الآبار الارتوازية بالبادية الشمالية الشرقية

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الوكيل الاخباري - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الأربعاء، عددا من الآبار الارتوازية ومحطات الضخ في لواء البادية الشمالية الشرقية.

وخلال الجولة التي رافقه فيها مدير مياه البادية الشمالية المهندس احمد الدردور تفقد النجادا سير تنفيذ إجراءات سلطة المياه لتحسين الواقع المائي، مشددا على ضرورة متابعة أدوار توزيع المياه على المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ضبط أي استخدامات غير مشروعة والاستمرار بتنفيذ الجولات التفتيشية.

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