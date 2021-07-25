الأحد 25-07-2021
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الأحد، 25-07-2021 08:14 م

محافظ مأدبا يكشف لـ الوكيل تفاصيل جديدة حول فقدان الرجل الخمسيني

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال محافظ مأدبا علي الماضي إن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن الرجل الخمسيني المفقود منذ وقفة عرفة. 

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وأضاف الماضي لـ الوكيل الإخباري أن مركز أمن ناعور ورده بلاغا يفيد بفقدان شخص خمسيني بعد مغادرته لمنزله.

 

وأردف الماضي أن أبناء الرجل الخمسيني المفقود أعلنوا عبر الفيسبوك عن فقدان والدهم بمركبة بكب  ، حيث تم بعدها العثور على المركبة من قبل أحد الاشخاص، بالقرب من مثلث العريض التابع لتجمع قرى جبل بني حميدة، ليتم على إثره إبلاغ الاجهزة الامنية.

 

 

مما استدعى بعد ذلك أن تكثف الأجهزة الأمنية حملتها في البحث عنه، مستعينة بطائرة عمودية ووحدة خاصة من كلاب تقصي الأثر في مناطق واسعة وذات تضاريس جغرافية صعبة على مدار الساعة، ولا يزال البحث جار حتى اللحظة.

 

 




 

 


 

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