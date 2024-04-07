محاكم التنفيذ الابتدائية الشرعية تفتح أبوابها خلال العيد

الوكيل الإخباري - أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، استمرار عمل محاكم التنفيذ الابتدائية الشرعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك للحالات الطارئة.

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وأكد الربطة، إن محاسبي التنفيذ المنتدبين سيعملون في المكتب المخصص لهم لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام على مدى 24 ساعة، مع التعميم على جميع المحاكم الابتدائية الشرعية لإتاحة الخدمات والتسهيل على المراجعين ومراعاة ظروفهم.



الى ذلك زودت دائرة قاضي القضاة، إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء ومأموري التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد للتنسيق والمتابعة.