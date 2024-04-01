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الإثنين، 01-04-2024 04:29 م

الأمن يضبط مطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح في البلقاء

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّة أمنية من إدارة البحث الجنائي قامت بجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنّفين بالخطرين جداً والمسلّحين ( بحقه 33 طلبا أمنيًا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ) وتحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوّة الأمنيّة داهمت ذلك المطلوب ، إذ حاول فور مشاهدته القوة الفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزته حيث تمت ملاحقته وأُلقي القبض عليه بعد أنّ تعرّضت مركبته لحادث انقلاب وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من الحشيش المخدر وستتم إحالته لمصادر طلباته فور استكمال التحقيقات.

 




 

 


 

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