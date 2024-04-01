الأمن يضبط مطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح في البلقاء

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّة أمنية من إدارة البحث الجنائي قامت بجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنّفين بالخطرين جداً والمسلّحين ( بحقه 33 طلبا أمنيًا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ) وتحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء.وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوّة الأمنيّة داهمت ذلك المطلوب ، إذ حاول فور مشاهدته القوة الفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزته حيث تمت ملاحقته وأُلقي القبض عليه بعد أنّ تعرّضت مركبته لحادث انقلاب وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .وأكّد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من الحشيش المخدر وستتم إحالته لمصادر طلباته فور استكمال التحقيقات.