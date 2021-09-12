محامي يوضح لـ الوكيل حول تعديلات قانون المخدرات و المؤثرات العقلية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال المحامي والمستشار والمحكم الدولي محمد يوسف العزة إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد الذي طرأ عليه تعديل طفيف و لكنه أثار جدلا واسعا على المستوى الشعبي لم ينزع الصفة الجرمية عن الأفعال المنصوص عليها بالقانون ولم يلغي العقوبة كما فهم العديد من الناس وإنما جاء التعديل لمحاولة صناعة حالة من التوازن بين الفعل والعقوبة والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

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