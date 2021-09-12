محامي يوضح لـ الوكيل حول تعديلات قانون المخدرات و المؤثرات العقلية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال المحامي والمستشار والمحكم الدولي محمد يوسف العزة إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد الذي طرأ عليه تعديل طفيف و لكنه أثار جدلا واسعا على المستوى الشعبي لم ينزع الصفة الجرمية عن الأفعال المنصوص عليها بالقانون ولم يلغي العقوبة كما فهم العديد من الناس وإنما جاء التعديل لمحاولة صناعة حالة من التوازن بين الفعل والعقوبة والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأوضح المحامي لـ " الوكيل الإخباري " اليوم الأحد أن نص القانون جاء على تشديد العقوبة على كل من انطبق عليه النص من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى بحيث أصبح الحد الادنى للعقوبة بالحبس لا تقل عن سنة وغرامة من ألفي دينار وحتى خمسة آلاف دينار بالتزامن أن ذلك لا يعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى فقط.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة