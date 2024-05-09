بحث تعزيز التعاون بين التدريب المهني وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة, والمدير التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين أسامة عبيدات، اليوم الخميس، في مقر الأكاديمية، سبل تعزيز التعاون والشراكة في تنفيذ البرامج المشتركة.

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وتناول اللقاء برامج التدريب المشتركة في مجالات تطوير المهارات الشخصية للمدربين، والريادة والابتكار في التدريب المهني من خلال مشروع إعداد معلمي التعليم المهني، وتبادل الخبرات في مجال البرامج التي تقدمها الأكاديمية، وإشراك عدد من مدربي التدريب المهني فيها، من خلال منصة الأكاديمية، وتبادل مجال الخبرات بمعاهد التميز الذي يقدمه برنامج دبلوم التدريب المهني، والتأكيد على التعاون المشترك.



وقال الغرايبة، إن المؤسسة تسعى وضمن التوجيهات الملكية لرفع و تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، حيث تعمل على تأسيس شراكات حقيقية مع كل المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية لرفع كفاءة وإعادة تأهيل مدربيها.



وأشار إلى أن هذا اللقاء مع الأكاديمية يأتي للاستفادة من تجربتها في رفع كفاءة وإعادة تأهيل المعلمين، بحيث يتم نقل التجربة للمدربين في مؤسسة التدريب المهني، مؤكدا ضرورة تحسين جودة العمل و تقديمه لمتلقي الخدمة.



من جهته، أشار عبيدات إلى أهمية هذه الشراكة، واليت تجمع بين إعداد المعلمين وتدريب المعلمين في مجال عمل المعلم المهني، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكة تنتج توأمة عمل بين الأكاديمية والمؤسسة في سبيل تجويد الخدمة للمتدربين من جهة وللمعلمين والمدربين من جهة أخرى.



وحضر اللقاء، مساعد مدير عام مؤسسة التدريب المهني للشؤون الفنية و الإدارية المهندس إبراهيم الطراونة، ومدير مديرية تطوير الأعمال في المؤسسة رأفت الصوافين، ومدير البرامج و المناهج المهندس عماد الصقور، والمدير التنفيذي للأداء المؤسسي والتكنولوجيا في الأكاديمية عبد المجيد الشماوي، ومدير تطوير الأعمال والنمو في الأكاديمية نبيلة بشير، حيث أكدوا ضرورة عمل برامج تنفيذية مشتركة بين المؤسسة والأكاديمية للوصول معا الى رسالة المعلم المهني التي تؤطر مفهوم التدريب المهني والتعليمي.