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الثلاثاء، 18-10-2022 03:33 م

مخرجات إيجابية لاجتماع وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنية

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين في بيان مشترك أنه تم عقد اجتماع بمقر النقابة السبت الماضي ضم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وعدد من مسؤولي الوزارة وغالبية أعضاء مجلس النقابة.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الوزارة والنقابة  وتم الاتفاق على عدة بنود أهمها انصاف اطباء وزارة الصحة من حيث العلاوات  وإقرار لائحة الأجور الجديدة وحل مشكلة الأطباء مشطوبي العضوية والبدء بتحديد  ساعات العمل للأطباء في وزارة الصحة ، وتم  ايضا مناقشة آلية عمل اللجنة الفنية لدراسة الأخطاء الطبية المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية المعمول به، حيث وافقت الوزارة على مشاركة النقابة في وضع المعايير الخاصة بعمل هذه اللجنة.

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بالاضافه الى الاتفاق على عدة بنود اخرى وبناء على مقترح من مجلس النقابة تم تشكيل أربعة لجان مشتركة مع وزارة الصحة وذلك لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي من شأنه انصاف اطباء وزارة الصحة.


وقد اجتمعت اليوم الثلاثاء أولى هذه اللجان في مبنى وزارة الصحة

 




 

 


 

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