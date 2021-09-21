الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 21/9/2021

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

صورة بطلة مسلسل جميل وهناء بعد 13 عاما تشعل مواقع التواصل

تيم حسن يعلن عن مفاجأة بشأن مسلسل الهيبة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تحذير أمني للاردنيين

ثلاثيني يحرق نفسه في إربد

أسعار الذهب الثلاثاء 21/9/2021

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

الكويت: تعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيسا لديوان ولي العهد

الثلاثاء، 21-09-2021 09:12 ص

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

image


الوكيل الاخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مرشحين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا، الى التواجد يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 الساعة 12 ظهرا في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور- شارع الاقصى, لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الموضح أدناه.

وسيتناول الامتحان التنافسي الالكتروني مجالين رئيسيين:

أولاً: مجال الاختصاص الوظيفي ويعطى 70% من العلامة الكلية.

ثانياً: مجال القدرات و الاستعدادات والمهارات الوظيفية ويعطى 30% من العلامة الكلية.

ويشمل الكفايات والمهارات والاستعدادات التالية:

- الاستعدادات العقلية (التفكير المنطقي والتحليلي)

- الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة الانجليزية)

لن يسمح لأي من المرشحين بدخول قاعة الامتحان إلاّ إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ولم يتخلّف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).

الالتزام ببروتوكول السلامة العامة (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي).

ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.

إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر.

يمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.

كل من لا يحضر الامتحان يعتبر مستنكفا.

سيتم نشر اسماء الناجحين على:-

موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني (ديوان الخدمة المدنية.الاردن) csb.gov.jo


صفحة الديوان الرسمية على الفيس بوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني)

وتاليا الاسماء:

* وزارة البيئة

- وظيفة خبير في اعداد تقارير التحقق

اسامة محمد مشهور عبد الجواد الظاهر

حسين علي محمد شاهين

حسين محمد سراج الحميدي

* صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

- وظيفة قانوني مساعد

احمد عبداللطيف محمود العساف

احمد فيصل محمد قطيش

اريج حيدر عيسى المرازيق

انس واصف محمود البس

حمزة حسنى حمزة عبدالقادر

حنين صالح سلامة أبو غريقانه

راشد يونس محمد المصاروة

ساره بسيم عبدالحميد عبنده

عبير حمود فالح الرواحنه

عرين غالب عبدالحميد الصبيحي

علاء قاسم موسى أبو عيد

فادية سامي حنا نصر

لؤي جمال محمد القطاطشة

محمد شاهر مرتضى عرفة

منتهى محمد غالب الدهني

مها فايز مصطفى أبو دريع

نورهان جبر محمود شحادة

وعد غالب عقلة الشوابكة

ولاء زياد عيد المرموري

يزن احمد عقلة الهاشم

- وظيفة أخصائي شبكات

قيس أيمن علي النعامنه

محمد عاتق خالد الطراونه

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كهرباء 3

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً -أسماء

9202118185611274101983

تحذير أمني للاردنيين

c7b2bd6b-2d97-4cb9-a1d1-100329264f39

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

قمررررر

قمر الحصادين يتصدر تويتر في المملكة - صور

19_2020-637438934977537305-753

القبض على 3 أشخاص اشتركوا بعملية خطف في النزهة

سير لوغو

السير: التعامل الخاطئ مع المنعطفات سبب حادث تدهور شاحنة على طريق المطار

أخبار متعلقة
بطارية

وزارة البيئة : بطاريات الهايبرد الأقل خطورة على البيئة

ضمان

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

420212210572132317685

الصحة: فصل 6 موظفين من مواقع عملهم- أسماء

92021985624188601649

ديوان الخدمة المدنية يوضح حول التعيين بالوظائف الحكومية

920215211737304230997

الرحاحلة: مليون و315 ألف مشترك فعال في الضمان

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الحكومة: حزمة من العلاوات للارتقاء بمستوى الموظف