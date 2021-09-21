مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

الوكيل الاخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مرشحين انطبقت عليهم شروط الاعلان المنشور سابقا، الى التواجد يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 الساعة 12 ظهرا في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور- شارع الاقصى, لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الموضح أدناه.



وسيتناول الامتحان التنافسي الالكتروني مجالين رئيسيين:



أولاً: مجال الاختصاص الوظيفي ويعطى 70% من العلامة الكلية.



ثانياً: مجال القدرات و الاستعدادات والمهارات الوظيفية ويعطى 30% من العلامة الكلية.



ويشمل الكفايات والمهارات والاستعدادات التالية:



- الاستعدادات العقلية (التفكير المنطقي والتحليلي)



- الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة الانجليزية)



لن يسمح لأي من المرشحين بدخول قاعة الامتحان إلاّ إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ولم يتخلّف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).



الالتزام ببروتوكول السلامة العامة (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي).



ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.



إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر.



يمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.



كل من لا يحضر الامتحان يعتبر مستنكفا.



سيتم نشر اسماء الناجحين على:-



موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني (ديوان الخدمة المدنية.الاردن) csb.gov.jo





صفحة الديوان الرسمية على الفيس بوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني)



وتاليا الاسماء:



* وزارة البيئة



- وظيفة خبير في اعداد تقارير التحقق



اسامة محمد مشهور عبد الجواد الظاهر



حسين علي محمد شاهين



حسين محمد سراج الحميدي



* صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي



- وظيفة قانوني مساعد



احمد عبداللطيف محمود العساف



احمد فيصل محمد قطيش



اريج حيدر عيسى المرازيق



انس واصف محمود البس



حمزة حسنى حمزة عبدالقادر



حنين صالح سلامة أبو غريقانه



راشد يونس محمد المصاروة



ساره بسيم عبدالحميد عبنده



عبير حمود فالح الرواحنه



عرين غالب عبدالحميد الصبيحي



علاء قاسم موسى أبو عيد



فادية سامي حنا نصر



لؤي جمال محمد القطاطشة



محمد شاهر مرتضى عرفة



منتهى محمد غالب الدهني



مها فايز مصطفى أبو دريع



نورهان جبر محمود شحادة



وعد غالب عقلة الشوابكة



ولاء زياد عيد المرموري



يزن احمد عقلة الهاشم



- وظيفة أخصائي شبكات



قيس أيمن علي النعامنه



محمد عاتق خالد الطراونه

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