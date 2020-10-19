مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس الطب العام والذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم ادناه مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين/الطابق الثاني في مبنى وزارة الصحة الكائن في طبربور بالقرب من مستشفى الأمير حمزة لأجراء المقابلات الشخصية.



وبينت انه يجب الحضور إلى المقابلة في الموعد المحدد في الجدول ادناه مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف .

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وقالت الوزارة، إنه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.

الحضور يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020:



الساعة التاسعة صباحا:

ابراهيم احمد محمد عشا

ابراهيم حسين علي لافي

ابراهيم خليل محمد صبح

ابراهيم صالح ناصيف ناصيف

ابراهيم علي عبد الكريم المطيرين

ابراهيم ماهر ابراهيم الدروبي

ابراهيم محمد ابراهيم دار شاويش

احمد اسامه احمد مساعده

احمد امين احمد الحيارى

احمد بسام محمد مساعده

احمد جبرين محمد ابو قطام

احمد خالد احمد بدير

احمد عبد الجواد صلاح الدين الشاقلدي

احمد عبد الحليم عبد الرحمن الخمس

احمد عبد العزيز حسن ابو حشيش

احمد محمد احمد الصالح

احمد محمد الصادق محمود القناص



الساعة العاشرة صباحا:

احمد محمد سليمان عبدالغني

احمد محمد عبد الله خليل

ادهم حامد صالح زيد الكيلاني

اريج محمود سليمان التعمرى

اسامه اياد صبرى الجيوسي

اسامه جودت خليل كنعان

اسامه محمد حمدان السعايده

اسامه محمد عطا غيث

اسراء روحي اسحق ابو حلاوه

اسلام ذيب احمد حمد

اسلام صلاح موسى عوده

اسلام كمال نجم اسماعيل

اسلام محمود ابراهيم المبيضين

اسماعيل ادم اسماعيل الاقرع

اسماعيل جمال اسحق الدن

اسماعيل محمد اسماعيل زياد

اسيد احمد محمد ابو قدوم



الساعة الحادية عشر صباحا:

اسيل صابر محمد الخريسات

اسيل محمود عبد الرحمن الرمحي

الاء احمد عبد الرحمن الشقيرات

الاء طلال عوده سرحان

الاء عبد الله حسين بني مصطفى

الاء مازن عطية الوليدات

امار محمد زياد نايف مناع

امجاد عزيز ابراهيم خليفه

امجد خضر احمد ابو عريش

انتصار عيسى احمد العزام

انس احمد عبد الرحمن حامد

انس احمد عبد خليل

انس عياد محمد ابو صعيليك

انس نادر زهير منصور

انوار ابراهيم عبد العزيز الشماسنه

ايات حسن محمد الكسواني

اياد جمال احمد محمد عيسى

اياد عبد الشافي خالدعلي سمار



الساعة الثانية عشر ظهرا:

ايمان عرفات هاشم حسن

ايه امهيدي صالح غرايبه

ايه عزام عبد الرحيم عبيد

ايهاب ابراهيم احمد ابو حمور

ايهاب علي احمد علي

ايهاب محمد عبد الهادي سرحان

باسم تيسير عبد الرحمن ابو زهره

براء لطفي قاسم حمد

بركات زياد بركات العدوان

بشرى خالد مطلق السواريه

بشير راضي الحاج بدر الاخرس

بشير سامر محمدصبحيالحنبلي

بلال خلف فرج العجالين

بهاء ادهم عادل عابد

بهاء الدين محمد عبد الكريم عرار

بيان طلعت رسمي موسى

بيان ماجد عمر حبابه

بيان محمد عبد الله الغصون



الساعة الواحدة ظهرا:

تقوى محمود موسى عساوده

تقي الدين اسامه احمد الصمادى

تمارا احمد موسى الشيشاني

جهاد رفيق توفيق شتيوى

جهاد عوض سليم شحاده

جهاد فالح علي بطاينه

حاتم حسن ذياب السطري

حسام الدين محمد ابراهيم السيد

حسام سالم محمود العلوان

حسام فتحي محمد الحاج

حسام ماجد عمر حبابه

حسن بشير حسن ابو حشيش

حسن كمال حسن مخلوف

حسين ضيف الله فهد القبيلات

حمزه حسين موسى ابو شنار

حمزه طارق عاهد الريماوي

حمزه علي سالم صلاحين

حمزه محمود علي ابو هزيم



الساعة الثانية ظهرا

حمزه نصرى احمد المبيضين

خالد جابر عبد العزيز الدبه

دالا رائد خالد الدباس

داليا علي محمد الهباهبه

دعاء جمعه رمضان خليفه

دعاء نزار سليمان خريشي

ديمه علي عيسى البدران

راشد يحيى محمد سلمونه

راكان بسام قاسم الخريسات

راما وليد احمد الحياصات



** الحضور يوم الاربعاء الموافق 21/10/2020

الساعة التاسعة صباحا



ربى عدنان مصطفى قنديل

ردينه ماهر احمد الطل

رزان محمد رباح شموط

رشا عبد الله فندى عميش

رضاب صلاح الدين خليل زياد

رغد مفيد محمود ولدعلي

رند اخليف محمد العرامين

رند حسان قاسم الخريسات

رهام احمد عبد الرحيم طبيب

رهام مصطفى احمد الفيومي

روان منذر عيسى الرواشده

ريم محمد علي حسين

زياد علي عبد الشراب

زيد ابراهيم محمود نخله

زينه هيثم عبد القادر مكاحله

سجى جابر صبحي عبيد

سرى رياض عبد الحفيظ الدغيم

سميه جمال محمد البستنجي



الساعة العاشرة صباحا

سهم منصور ظاهر المعادات

سيف الدين اسماعيل محمد رباعي

شروق راشد ناصر غريب

شيماء زهير محمد الحمود

صالح خالد محمد ابوملال البلوي

صالح عماد الدين صالح طه

صفاء حسين كامل عبيدات

ضياء الدين زهير فضل الدين لطفى

ضياء الدين محمد فواز قريوتي

طارق جميل احمد ابو الشيخ

طارق عبدالمنعم فيصل شرف

عارف صدقي عارف الخطيب

عامر حسن سعيد صفيره

عامر محمد احمد العوبلي

عبد الحميد احمد عبد الحميد العجارمه

عبد الحميد عبد الرحمن عبد الله العليان

عبد الرحمن رباح عمر البطاح

عبد الرحمن طالب احمد السويطي



الساعة الحادية عشر صباحا

عبد الرحمن عماد عبد الرحمن ابو نبعه

عبد الرحمن عماد عبد الرحمن حجازى

عبد الرحمن محمد وصفي ابو خليل

عبد الفتاح محمود عبد الفتاح النسور

عبد اللطيف خالد عبد اللطيف الحجاوي

عبد اللطيف فؤاد عبد اللطيف ابو حمدان

عبد الله احمد رجائي حسين الحيارى

عبد الله حسين يوسف عبد القادر

عبد الله سالم عبد الحافظ الحياري

عبد الله محمود علي ابو دنون

عبد الله مصطفى حسن الشيخ

عبدالله حسين حمدان ابو مخلب

عبدالله علي احمد ابوزيد

عبير ايمن احمد ابو ديه

عدي سالم مسلم المطارنه

عدي عبد حسين الوحش

عدي عدنان محمد ابو ريان

عروبه محمد صالح الطلاس



الساعة الثانية عشرة ظهرا

عز الدين زين الدين عز الدين مسوده

عزيزه موسى حسين عبد الوهاب

علا ابراهيم عبد الله العجارمه

علا احمد يوسف العبادي

علاء ابراهيم موسى محمد

علاء جابر محمد ابو محفوظ

علاء ربحي نمر مسك

علاء عبد العزيز محمد الفرايه

علاء عيسى حنا ايوب

علاء لطفي عبد الرحمن حسن

علاء محمد خلف الحجاج

علي احمد محمود الحموز

علي طه عطا الله عبد الدين

عمار تيسير يعقوب قندح

عمار عبد الحي عزام الدغداشي

عمار علي عبدالله القماز

عمار محمد عبدالعظيمالجنيدى

عمر احمد عبد الحليق



الساعة الواحدة ظهرا

عمر انيس شامخ محمد

عمر عبد الفتاح عبد القادر الشرش

عمر محمد ناجي حسنين

عمر ناجح شحاده المفلح

عمرو بسام جمعه الموسى

عمرو غازى محمد الكوز

غدير سعيد محمد مصلح

غيث محمد صبحي المهيرات

فارس هاني سالم اللوزي

فارس يعقوب جميل السده

فاطمه مبارك صالح طويقات

فاطمه يوسف موسى الحسين

فراس محمد محمود العمورى

فرح بلال محمد سلمان

فرح زكريا بدوان احمد

فرح مالك عوده الرواحنه

فرح مفلح احمد الحجاحجه



الساعة الثانية ظهرا

فؤاد عبد الله الشيخ يوسف عدوان

قصي عبد الفتاح محمد عبدالحي

قصي فارس مسلم القعايده

قصي هشام فهد قهيوى الحديد

لارا فرغلي عبد الفتاح كتوعه

لبنى فهمي شفيق العطي

لؤي خالد عبد الفتاح ابو جلبوش

ليال ياسر محمد ابو السعود

ليث ابراهيم نمر ابراهيم

ليث تيسير عبد الرحمن سالم



الحضور يوم الخميس الموافق 22/10/2020

الساعة التاسعة صباحا

ليث حكيم رشدى شديد

ليث غالب سليمان ارشيد

ليث محمود عبد الحافظ فرج

لينا علي محمد شريم

ماجد فتحي علي السليحات

مازن محمد حسن ابو رمان

مالك يوسف محمد عبد الله سعاده

ماهر نايف سعاده الدويك

مأمون حسن حمود المطارنه

مجد ابراهيم قاسم موسى

مجد اسامه خالد حنتش

مجدولين يزن محمود الغلاييني

محمد ابراهيم يوسف جويفل

محمد احمد محمد اسويد

مجد هايل فريح عياش



الساعة العاشرة صباحا

محمد امين محمد حماد

محمد خالد سعيد عليان

محمد رزق محمد جماصي

محمد زياد فريد صالح

محمد صبحي عبد القادر حامد

محمد صلاح الدين محمد حماد

محمد عاطف عثمان الفراحنه

محمد عبد الحكيم عبد الله سليمان

محمد عصمت رشيد طعمه السيورى

محمد عمر موسى السمهورى

محمد عيد عوده ابو سرحان

محمد غازى تركي ابو زيد

محمد فؤاد محارب العليمي

محمد فؤاد يونس صالح

محمد عبد الكريم مفضي العلوان



الساعة الحادية عشر صباحا

محمد محمود شحده الرواشده

محمد محمود هليل الشديفات

محمد هيثم محمد زواهره

محمد وفا حسين الصافي

محمد وليد حسن صالح

ولاء محمود ربحي ابو عطيه

يارا محمد عبد العزيز الرشيد

محمد يوسف محمد العبداللات

محمود حسن حسني الشريف

محمود عبد الجواد محمود شحاده

محمود عبد الفتاح احمد حميدان

محمود عيسى حسين السراحنه

محمود محمد فارع خشاشنه

يارا محمد علي ادويدار

ياسين صدقي عبد الحميد ابو ريشه

مراد يوسف عبد ربه المهيرات

مرح بسام عبد الكريم الحيارات

مرح عبد الفتاح محمد ابو عزام

محمد يوسف سالم الدويري



الساعة الثانية عشرة ظهرا

مروان احمد خلف المراشده

مروان حامد محمد ابو ازغريت

مصطفى احمد عواد العطوي

مصطفى خالد مصطفى سلمان

مصطفى محمد مصطفى محمد

مصطفى محمود مصطفى احمد

مصعب قاسم صلاح صلاح

معاذ ابراهيم خالد عبيدات

معاويه محمد خليل الهريني

معتز باسم رسمي العمورى

معتصم يحيى شعبان القواسمه

معن ماجد احمد الاعرج

يزن عبد الكريم صبحي سعاده

يزن محمد خليل عبد الله

معن هشام احمد عطيات

منذر خالد زكي الزبيدى

مروه حسين كامل عبيدات

احمد محمد خليل ابو الحاج



الساعة الواحدة ظهرا

منذر هاني جورج برهم

مهند خالد عبد السلام الاعرج

مهند فتحي محمد الحاج

مهند يعقوب سليم عياد

ميرفت احمد جميل ردايده

نانسي حسن فرحان الفقهاء

نرجس عبد الكريم احمد سنساوي

نسرين محمد عليان الشوبكي

نصر الله محمد نصر الله ابو محفوظ

نصوح جمال محمد صب لبن

نضال ابراهيم محمد العمله

نعيم شوقي نعيم مصطفى

هاشم محمد مرعي الخنان الكعابنه

هبه عادل عيسى الرحامنه

يزيد محمد خميس ابو عوض

يوسف عمر احمد البعبولي

هدى فاروق فهمي ابو الرب



الساعة الثانية ظهرا

هيا راضي محمد الشقيرات

هيا مازن كامل الحدادين

هيا موسى حامد الشهوان

هيثم عايد سليمان ابو صعيليك

هيثم مصطفى ابراهيم جاسر

وائل ابراهيم محمد فوده

وسام عبد الستار احمد الطلاع

وسام هاني عبد القادر بني ياسين

وسيم خليل احمد ابو عواد

وفاء شريف عبد المجيد شعلان



