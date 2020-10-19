مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس الطب العام والذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم ادناه مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين/الطابق الثاني في مبنى وزارة الصحة الكائن في طبربور بالقرب من مستشفى الأمير حمزة لأجراء المقابلات الشخصية.
وبينت انه يجب الحضور إلى المقابلة في الموعد المحدد في الجدول ادناه مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف .
وقالت الوزارة، إنه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.
الحضور يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020:
الساعة التاسعة صباحا:
ابراهيم احمد محمد عشا
ابراهيم حسين علي لافي
ابراهيم خليل محمد صبح
ابراهيم صالح ناصيف ناصيف
ابراهيم علي عبد الكريم المطيرين
ابراهيم ماهر ابراهيم الدروبي
ابراهيم محمد ابراهيم دار شاويش
احمد اسامه احمد مساعده
احمد امين احمد الحيارى
احمد بسام محمد مساعده
احمد جبرين محمد ابو قطام
احمد خالد احمد بدير
احمد عبد الجواد صلاح الدين الشاقلدي
احمد عبد الحليم عبد الرحمن الخمس
احمد عبد العزيز حسن ابو حشيش
احمد محمد احمد الصالح
احمد محمد الصادق محمود القناص
الساعة العاشرة صباحا:
احمد محمد سليمان عبدالغني
احمد محمد عبد الله خليل
ادهم حامد صالح زيد الكيلاني
اريج محمود سليمان التعمرى
اسامه اياد صبرى الجيوسي
اسامه جودت خليل كنعان
اسامه محمد حمدان السعايده
اسامه محمد عطا غيث
اسراء روحي اسحق ابو حلاوه
اسلام ذيب احمد حمد
اسلام صلاح موسى عوده
اسلام كمال نجم اسماعيل
اسلام محمود ابراهيم المبيضين
اسماعيل ادم اسماعيل الاقرع
اسماعيل جمال اسحق الدن
اسماعيل محمد اسماعيل زياد
اسيد احمد محمد ابو قدوم
الساعة الحادية عشر صباحا:
اسيل صابر محمد الخريسات
اسيل محمود عبد الرحمن الرمحي
الاء احمد عبد الرحمن الشقيرات
الاء طلال عوده سرحان
الاء عبد الله حسين بني مصطفى
الاء مازن عطية الوليدات
امار محمد زياد نايف مناع
امجاد عزيز ابراهيم خليفه
امجد خضر احمد ابو عريش
انتصار عيسى احمد العزام
انس احمد عبد الرحمن حامد
انس احمد عبد خليل
انس عياد محمد ابو صعيليك
انس نادر زهير منصور
انوار ابراهيم عبد العزيز الشماسنه
ايات حسن محمد الكسواني
اياد جمال احمد محمد عيسى
اياد عبد الشافي خالدعلي سمار
الساعة الثانية عشر ظهرا:
ايمان عرفات هاشم حسن
ايه امهيدي صالح غرايبه
ايه عزام عبد الرحيم عبيد
ايهاب ابراهيم احمد ابو حمور
ايهاب علي احمد علي
ايهاب محمد عبد الهادي سرحان
باسم تيسير عبد الرحمن ابو زهره
براء لطفي قاسم حمد
بركات زياد بركات العدوان
بشرى خالد مطلق السواريه
بشير راضي الحاج بدر الاخرس
بشير سامر محمدصبحيالحنبلي
بلال خلف فرج العجالين
بهاء ادهم عادل عابد
بهاء الدين محمد عبد الكريم عرار
بيان طلعت رسمي موسى
بيان ماجد عمر حبابه
بيان محمد عبد الله الغصون
الساعة الواحدة ظهرا:
تقوى محمود موسى عساوده
تقي الدين اسامه احمد الصمادى
تمارا احمد موسى الشيشاني
جهاد رفيق توفيق شتيوى
جهاد عوض سليم شحاده
جهاد فالح علي بطاينه
حاتم حسن ذياب السطري
حسام الدين محمد ابراهيم السيد
حسام سالم محمود العلوان
حسام فتحي محمد الحاج
حسام ماجد عمر حبابه
حسن بشير حسن ابو حشيش
حسن كمال حسن مخلوف
حسين ضيف الله فهد القبيلات
حمزه حسين موسى ابو شنار
حمزه طارق عاهد الريماوي
حمزه علي سالم صلاحين
حمزه محمود علي ابو هزيم
الساعة الثانية ظهرا
حمزه نصرى احمد المبيضين
خالد جابر عبد العزيز الدبه
دالا رائد خالد الدباس
داليا علي محمد الهباهبه
دعاء جمعه رمضان خليفه
دعاء نزار سليمان خريشي
ديمه علي عيسى البدران
راشد يحيى محمد سلمونه
راكان بسام قاسم الخريسات
راما وليد احمد الحياصات
** الحضور يوم الاربعاء الموافق 21/10/2020
الساعة التاسعة صباحا
ربى عدنان مصطفى قنديل
ردينه ماهر احمد الطل
رزان محمد رباح شموط
رشا عبد الله فندى عميش
رضاب صلاح الدين خليل زياد
رغد مفيد محمود ولدعلي
رند اخليف محمد العرامين
رند حسان قاسم الخريسات
رهام احمد عبد الرحيم طبيب
رهام مصطفى احمد الفيومي
روان منذر عيسى الرواشده
ريم محمد علي حسين
زياد علي عبد الشراب
زيد ابراهيم محمود نخله
زينه هيثم عبد القادر مكاحله
سجى جابر صبحي عبيد
سرى رياض عبد الحفيظ الدغيم
سميه جمال محمد البستنجي
الساعة العاشرة صباحا
سهم منصور ظاهر المعادات
سيف الدين اسماعيل محمد رباعي
شروق راشد ناصر غريب
شيماء زهير محمد الحمود
صالح خالد محمد ابوملال البلوي
صالح عماد الدين صالح طه
صفاء حسين كامل عبيدات
ضياء الدين زهير فضل الدين لطفى
ضياء الدين محمد فواز قريوتي
طارق جميل احمد ابو الشيخ
طارق عبدالمنعم فيصل شرف
عارف صدقي عارف الخطيب
عامر حسن سعيد صفيره
عامر محمد احمد العوبلي
عبد الحميد احمد عبد الحميد العجارمه
عبد الحميد عبد الرحمن عبد الله العليان
عبد الرحمن رباح عمر البطاح
عبد الرحمن طالب احمد السويطي
الساعة الحادية عشر صباحا
عبد الرحمن عماد عبد الرحمن ابو نبعه
عبد الرحمن عماد عبد الرحمن حجازى
عبد الرحمن محمد وصفي ابو خليل
عبد الفتاح محمود عبد الفتاح النسور
عبد اللطيف خالد عبد اللطيف الحجاوي
عبد اللطيف فؤاد عبد اللطيف ابو حمدان
عبد الله احمد رجائي حسين الحيارى
عبد الله حسين يوسف عبد القادر
عبد الله سالم عبد الحافظ الحياري
عبد الله محمود علي ابو دنون
عبد الله مصطفى حسن الشيخ
عبدالله حسين حمدان ابو مخلب
عبدالله علي احمد ابوزيد
عبير ايمن احمد ابو ديه
عدي سالم مسلم المطارنه
عدي عبد حسين الوحش
عدي عدنان محمد ابو ريان
عروبه محمد صالح الطلاس
الساعة الثانية عشرة ظهرا
عز الدين زين الدين عز الدين مسوده
عزيزه موسى حسين عبد الوهاب
علا ابراهيم عبد الله العجارمه
علا احمد يوسف العبادي
علاء ابراهيم موسى محمد
علاء جابر محمد ابو محفوظ
علاء ربحي نمر مسك
علاء عبد العزيز محمد الفرايه
علاء عيسى حنا ايوب
علاء لطفي عبد الرحمن حسن
علاء محمد خلف الحجاج
علي احمد محمود الحموز
علي طه عطا الله عبد الدين
عمار تيسير يعقوب قندح
عمار عبد الحي عزام الدغداشي
عمار علي عبدالله القماز
عمار محمد عبدالعظيمالجنيدى
عمر احمد عبد الحليق
الساعة الواحدة ظهرا
عمر انيس شامخ محمد
عمر عبد الفتاح عبد القادر الشرش
عمر محمد ناجي حسنين
عمر ناجح شحاده المفلح
عمرو بسام جمعه الموسى
عمرو غازى محمد الكوز
غدير سعيد محمد مصلح
غيث محمد صبحي المهيرات
فارس هاني سالم اللوزي
فارس يعقوب جميل السده
فاطمه مبارك صالح طويقات
فاطمه يوسف موسى الحسين
فراس محمد محمود العمورى
فرح بلال محمد سلمان
فرح زكريا بدوان احمد
فرح مالك عوده الرواحنه
فرح مفلح احمد الحجاحجه
الساعة الثانية ظهرا
فؤاد عبد الله الشيخ يوسف عدوان
قصي عبد الفتاح محمد عبدالحي
قصي فارس مسلم القعايده
قصي هشام فهد قهيوى الحديد
لارا فرغلي عبد الفتاح كتوعه
لبنى فهمي شفيق العطي
لؤي خالد عبد الفتاح ابو جلبوش
ليال ياسر محمد ابو السعود
ليث ابراهيم نمر ابراهيم
ليث تيسير عبد الرحمن سالم
الحضور يوم الخميس الموافق 22/10/2020
الساعة التاسعة صباحا
ليث حكيم رشدى شديد
ليث غالب سليمان ارشيد
ليث محمود عبد الحافظ فرج
لينا علي محمد شريم
ماجد فتحي علي السليحات
مازن محمد حسن ابو رمان
مالك يوسف محمد عبد الله سعاده
ماهر نايف سعاده الدويك
مأمون حسن حمود المطارنه
مجد ابراهيم قاسم موسى
مجد اسامه خالد حنتش
مجدولين يزن محمود الغلاييني
محمد ابراهيم يوسف جويفل
محمد احمد محمد اسويد
مجد هايل فريح عياش
الساعة العاشرة صباحا
محمد امين محمد حماد
محمد خالد سعيد عليان
محمد رزق محمد جماصي
محمد زياد فريد صالح
محمد صبحي عبد القادر حامد
محمد صلاح الدين محمد حماد
محمد عاطف عثمان الفراحنه
محمد عبد الحكيم عبد الله سليمان
محمد عصمت رشيد طعمه السيورى
محمد عمر موسى السمهورى
محمد عيد عوده ابو سرحان
محمد غازى تركي ابو زيد
محمد فؤاد محارب العليمي
محمد فؤاد يونس صالح
محمد عبد الكريم مفضي العلوان
الساعة الحادية عشر صباحا
محمد محمود شحده الرواشده
محمد محمود هليل الشديفات
محمد هيثم محمد زواهره
محمد وفا حسين الصافي
محمد وليد حسن صالح
ولاء محمود ربحي ابو عطيه
يارا محمد عبد العزيز الرشيد
محمد يوسف محمد العبداللات
محمود حسن حسني الشريف
محمود عبد الجواد محمود شحاده
محمود عبد الفتاح احمد حميدان
محمود عيسى حسين السراحنه
محمود محمد فارع خشاشنه
يارا محمد علي ادويدار
ياسين صدقي عبد الحميد ابو ريشه
مراد يوسف عبد ربه المهيرات
مرح بسام عبد الكريم الحيارات
مرح عبد الفتاح محمد ابو عزام
محمد يوسف سالم الدويري
الساعة الثانية عشرة ظهرا
مروان احمد خلف المراشده
مروان حامد محمد ابو ازغريت
مصطفى احمد عواد العطوي
مصطفى خالد مصطفى سلمان
مصطفى محمد مصطفى محمد
مصطفى محمود مصطفى احمد
مصعب قاسم صلاح صلاح
معاذ ابراهيم خالد عبيدات
معاويه محمد خليل الهريني
معتز باسم رسمي العمورى
معتصم يحيى شعبان القواسمه
معن ماجد احمد الاعرج
يزن عبد الكريم صبحي سعاده
يزن محمد خليل عبد الله
معن هشام احمد عطيات
منذر خالد زكي الزبيدى
مروه حسين كامل عبيدات
احمد محمد خليل ابو الحاج
الساعة الواحدة ظهرا
منذر هاني جورج برهم
مهند خالد عبد السلام الاعرج
مهند فتحي محمد الحاج
مهند يعقوب سليم عياد
ميرفت احمد جميل ردايده
نانسي حسن فرحان الفقهاء
نرجس عبد الكريم احمد سنساوي
نسرين محمد عليان الشوبكي
نصر الله محمد نصر الله ابو محفوظ
نصوح جمال محمد صب لبن
نضال ابراهيم محمد العمله
نعيم شوقي نعيم مصطفى
هاشم محمد مرعي الخنان الكعابنه
هبه عادل عيسى الرحامنه
يزيد محمد خميس ابو عوض
يوسف عمر احمد البعبولي
هدى فاروق فهمي ابو الرب
الساعة الثانية ظهرا
هيا راضي محمد الشقيرات
هيا مازن كامل الحدادين
هيا موسى حامد الشهوان
هيثم عايد سليمان ابو صعيليك
هيثم مصطفى ابراهيم جاسر
وائل ابراهيم محمد فوده
وسام عبد الستار احمد الطلاع
وسام هاني عبد القادر بني ياسين
وسيم خليل احمد ابو عواد
وفاء شريف عبد المجيد شعلان