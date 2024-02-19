مدعوون للمقابلات الشخصية في الأوقاف - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية التواجد في مبنى الوزارة الكائن في عمان/جبل الحسين /شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة ( إمام /إمام مساعد )على وظائف الفئتين الاولى و الثانية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2024 من الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الساعة الثانية (12.30-2.00) مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول وقلم حبر جاف أزرق وكل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفاً :

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بركات عدنان بركات الفقيه

عبدالله ابراهيم فايز الحديدي



معاذ خالد عبود المعمر

عبدالله علي عوض العثامنة



اسماعيل سليمان عطيه ابو يحيى

محمود مصطفى عبد الفتاح صافية



مصطفى فؤاد محمد المومني

