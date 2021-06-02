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الأربعاء، 02-06-2021 12:27 م

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

محكمة


الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام إربد، اليوم الأربعاء أكثر من جرم لشخص قدم أمس الثلاثاء، بلاغات بحدوث حالات اختناق واغماء لعشرات الأشخاص في مركز تطعيم لقاح كورونا بمدينة الحسن الرياضية.

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وتمثلت الجرائم التي أسندها المدعي العام للشخص: اختلاق الجرائم، إقلاق الراحة العامة خلافا لقانون العقوبات، وإشاعة خبر كاذب بقصد إثارة الفزع خلافا لقانون الاتصالات.


وكانت الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض أمس على شخص قدم بلاغات متضاربة حول حدوث حالات اختناق واغماء لعشرات الأشخاص، مدعيا أنها حدثت بعد تلقيهم مطعوم كورونا وهو ما نفاه محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير مديرية الصحة الدكتور رياض الشياب ومصدر مسؤول في مركز إدارة الأزمات.


 




 

 


 

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