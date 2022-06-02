الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن في الزرقاء

الخميس، 02-06-2022 04:18 م

إربد: حوارية حول أهمية الفيتامينات والتغذية الصحيحة للجسم

2021_7_10_2_31_50_423


الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الخميس، حوارية عن أهمية الفيتامينات والتغذية الصحيحة للجسم، بحضور 25 مشاركة من أعضاء المركز.

اضافة اعلان


وتحدثت الدكتورة دانية عبيدات عن الفيتامينات المنوعة، وأهميتها وفوائدها لجسم الإنسان، مشيرة إلى أن الفيتامينات تعد مركبات عضوية يحتاجها الجسم بنسب معينة حتى يستطيع القيام بوظائفه الحيوية.


وبينت أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات والألبان هو المصدر الأساسي للحصول على الفيتامينات الخاصة بالجسم، لأن الجسم لا يستطيع تصنيعها بنفسه بكميات كافية أو من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف للحصول على هذه الفيتامينات.


كما تم الحديث عن كيفية تعزيز أنماط الحياة الصحية والسلوكيات الإيجابية، وكيفية التخلص من السلوكيات السلبية والعادات الصحية الخاطئة، إضافة للحديث عن أهمية الرياضة لصحة الجسم، والابتعاد عن المأكولات الجاهزة والمشبعة بالدهون.


وفي نهاية الجلسة، دار حوار بين عبيدات والأعضاء المشاركات، تخللها العديد من الأسئلة والاستفسارات عن الصحة الجسدية والتغذية السليمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202226235522148733811

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

735896e4-fuqqpu4wyae4tdd

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

الأمن العام

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

520223016233355291891

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

1654177112751

اجتماع في الأشغال لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

أخبار متعلقة
640x480 (1)

ورشة عمل في إربد عن آفة المخدرات وأثرها على الشباب

الجرائم-الإلكترونية (1)

حوارية حول الجرائم الإلكترونية في إربد

1624191976687

ورشة عمل في إربد عن أهمية الحركة الكشفية

8Ac7tNvOJIjuazkgW3jkvNrpp4ITvh6IrP0ikYFi

غرب إربد تواصل تنفيذ خطة متكاملة لإدامة أعمال النظافة العامة

6272575d47f1c

خطة لاستخدام مواقف طابقية وإشارات ذكية في إربد

11202026161621855353512

6 إصابات بمشاجرة مُسلحة في إربد