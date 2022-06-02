إربد: حوارية حول أهمية الفيتامينات والتغذية الصحيحة للجسم

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الخميس، حوارية عن أهمية الفيتامينات والتغذية الصحيحة للجسم، بحضور 25 مشاركة من أعضاء المركز.

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وتحدثت الدكتورة دانية عبيدات عن الفيتامينات المنوعة، وأهميتها وفوائدها لجسم الإنسان، مشيرة إلى أن الفيتامينات تعد مركبات عضوية يحتاجها الجسم بنسب معينة حتى يستطيع القيام بوظائفه الحيوية.



وبينت أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات والألبان هو المصدر الأساسي للحصول على الفيتامينات الخاصة بالجسم، لأن الجسم لا يستطيع تصنيعها بنفسه بكميات كافية أو من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف للحصول على هذه الفيتامينات.



كما تم الحديث عن كيفية تعزيز أنماط الحياة الصحية والسلوكيات الإيجابية، وكيفية التخلص من السلوكيات السلبية والعادات الصحية الخاطئة، إضافة للحديث عن أهمية الرياضة لصحة الجسم، والابتعاد عن المأكولات الجاهزة والمشبعة بالدهون.



وفي نهاية الجلسة، دار حوار بين عبيدات والأعضاء المشاركات، تخللها العديد من الأسئلة والاستفسارات عن الصحة الجسدية والتغذية السليمة.