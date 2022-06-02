افتتاح جدارية إربد عاصمة الثقافة العربية

الوكيل الإخباري - افتتح مدير تربية وتعليم لواء بني عبيد الدكتور صايل الطيطي، في مدرسة إيدون الثانوية الشاملة للبنات، اليوم الخميس، جدارية إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022، وذلك ضمن احتفالات المديرية بذكرى استقلال المملكة السادس والسبعين.

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وتحدث الطيطي عن مسيرة الهاشميين العطرة، وإنجازاتهم المتتالية التي أوصلت الأردن إلى ما هو عليه الآن، مستذكرا الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن.

وأكد أهمية استثمار هذه الإنجازات لرفعة وتطوير مستوى وجودة التعليم وتحسينها في اللواء، مبينا أنه سيتم بناء عدد من المدارس داخل اللواء مطلع العام المقبل.

وبين الطيطي، أن هذه الجدارية تعبير عن الإنجاز المبهر والإبداع الفني الحقيقي فحين يراها المشاهد، يرى إربد الماضي والحاضر، الجمال والإبداع، والآباء والأجداد.



وأضاف "لقد اجتمعت المهارة والاحتراف والجمال والدقة في إنجاز هذا العمل الفني الرائع الذي تميز وامتلك مقومات ومقاييس الجمال والإبداع، فبالريشة واللون نسجت حكاية إربد الماضي والحاضر"، شاكرا جميع الأيدي التي رسمت وأبدعت وأسعدت عيون الآخرين.



يشار إلى أن هذه الجدارية قام بتصميمها والإشراف على تنفيذها مشرف التربية الفنية أحمد جرادات، وقام بتنفيذها وبدعم من قسم النشاطات، مجموعة مميزة من معلمي ومعلمات اللواء وهم رابعة علاونة، أسماء العمري، عبير الروسان، أحمد قصراوي، معتصم العيدة، جوليانا بصول، سهاد عاشور، أسماء نصير، حنان الحموري وروان المومني.