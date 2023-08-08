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الثلاثاء، 08-08-2023 03:22 م

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

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الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين المنعقدة لدى مركز تدريب دفاع مدني الوسط.

وابتدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد مدير الأمن العام طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي.

وأظهروا الخريجون مستوى عال من الكفاءة والانضباط في الاداء، والعزم على تنفيذ واجباتهم المستقبلية بأمانة وإخلاص.

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